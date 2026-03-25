"¡Por favor basta!" Rompió el silencio Emilia Mernes con una carta explosiva donde reconoce las peleas

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Emilia Mernes rompió el silencio tras una semana cargada de rumores y versiones cruzadas en redes sociales, en medio de la polémica que también salpicó a Tini Stoessel.
Todo se intensificó luego de un gesto en Instagram —cuando Tini dejó de seguirla— que desató especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas. Frente a ese escenario, la artista entrerriana decidió expresarse públicamente y apuntó contra la difusión de información falsa.
A través de sus redes, Emilia fue contundente: pidió que cesen los ataques y cuestionó a quienes “replican mentiras” y “fabrican noticias sin criterio”. Según explicó, eligió guardar silencio en un primer momento con la esperanza de que la situación se calmara, pero ocurrió lo contrario.
Además, se refirió a las versiones sobre internas con otras figuras de la escena urbana. Aseguró que, como en cualquier ámbito, pudo haber diferencias, pero que fueron habladas en su momento y consideraba que estaban resueltas. También dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo si fuera necesario.
En su mensaje, el foco estuvo puesto en el impacto personal de la exposición mediática: expresó angustia y preocupación por el nivel de agresividad en redes sociales, especialmente por cómo afecta a su entorno más cercano. “Es muy doloroso para mí y para toda mi familia”, remarcó.
El descargo cierra con un pedido directo que refleja el desgaste emocional: “Por favor, basta”.
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