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La maratón de la UNLP Delfor De La Canal se correrá este domingo 29 de marzo en La Plata

La maratón de la UNLP Delfor De La Canal se correrá este domingo 29 de marzo en La Plata
25 de Marzo de 2026 | 18:43

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Luego de meses de espera, este domingo tendrá lugar la 20° edición de la Maratón de la UNLP “Delfor De La Canal”. Se trata del mismo evento que iba a realizarse el 5 de octubre y debió ser suspendida por razones climáticas y, por cuestiones de organización, se trasladó a este domingo.

Cabe recordar que esta edición estuvo prevista para desarrollarse en octubre de 2025, pero debió ser suspendida por razones climáticas. Por este motivo, los organizadores aclararon que todas las personas que se inscribieron para esa fecha continúan en la lista de participantes y fueron contactadas en forma directa para confirmar su presencia en la largada. En tanto, los escasos cupos que quedaron disponibles para nuevos inscriptos ya fueron cubiertos, por lo cual la inscripción se encuentra cerrada para todas las categorías.

La actividad es organizada por la prosecretaría de Bienestar Universitario y la dirección General de Deportes de la UNLP, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, a través de la subsecretaría de Deportes y Actividad Física y la secretaría de Gobierno.

Como en ediciones anteriores, la Maratón “Delfor De la Canal” contará con tres recorridos, entre los que los participantes podrán elegir:
– 10 km (competitivo):
– 5 km (participativo)
– 2 km (correcaminata para personas mayores, niños y niñas)

La largada está prevista para las 9 horas, desde la esquina de las calles 12 y 53, en Plaza Moreno. Media hora antes, comenzará la entrada en calor.

Este año, como ya es tradición, el evento tendrá un fuerte componente solidario: para participar, cada atleta deberá donar un alimento no perecedero para colaborar con el Banco Alimentario de La Plata.

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Los responsables del evento indicaron que los competidores deberán retirar su kit el día sábado 28 entre las 9 y las 18 horas, en el Patio del Rectorado de la UNLP, en Avenida 7 n° 776 -e/47 y 48-. Deberán además acercarse con su ficha impresa junto con la fotocopia del DNI, y alimentos para colaborar con el Banco Alimentario de La Plata (se piden: fideos, arroz, harina, aceite, leche larga vida). En el predio habrá un camión donde se recibirán las donaciones.

Para más información: @bienestaruniversitario.unlp

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