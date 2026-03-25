Murió un gato montés que fue atropellado en el Camino Rivadavia en Ensenada

Un ejemplar de gato montés fue hallado sin vida en las últimas horas en el Camino Rivadavia, el corredor que une La Plata con Ensenada. Se presume que el animal fue atropellado y abandonado en el lugar.

El hallazgo se produjo a pocos metros del Camping SOSBA, donde vecinos advirtieron la presencia del cuerpo. Según indicaron fuentes locales, se trataba de un macho adulto y todo apunta a que el impacto ocurrió recientemente.

La aparición del animal generó preocupación, aunque especialistas remarcan que no se trata de un hecho aislado. Este tipo de felinos suele habitar y desplazarse por sectores de monte y áreas semiurbanas de la región, especialmente en cercanías de la Reserva Natural de Punta Lara, así como en los alrededores del Fuerte Barragán.

Por el momento, no se pudo determinar en qué circunstancias exactas ocurrió el atropello ni si el conductor involucrado intentó asistir al animal tras el impacto.

Especialistas advierten que, ante este tipo de situaciones, no es recomendable intervenir sin asistencia profesional. Los gatos monteses, incluso heridos, pueden reaccionar de manera defensiva utilizando sus colmillos y garras, lo que representa un riesgo para las personas.

El caso vuelve a poner en foco la convivencia entre la fauna silvestre y el tránsito vehicular en zonas donde el avance urbano se superpone con hábitats naturales.