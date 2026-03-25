Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata

El juicio oral contra Juan Ignacio Buzali por el atropello a dos motociclistas en la ciudad de La Plata ya tiene fecha de veredicto y se conocerá durante el mes de abril, según confirmaron fuentes judiciales.

La causa, que investiga el hecho ocurrido en la madrugada del 1° de enero de 2021, llegó a su instancia final tras los alegatos de las partes. El imputado está acusado por el delito de intento de homicidio, una calificación que podría derivar en una pena de hasta ocho años de prisión, tal como solicitó la acusación.

El caso generó un fuerte impacto público desde sus inicios, no solo por la gravedad del hecho —cuando dos motociclistas fueron embestidos— sino también por el contexto en el que ocurrió. Ahora, será el Tribunal Oral Criminal (TOC) I (integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr) el encargado de definir la responsabilidad penal de Buzali y dictar la sentencia el 20 de abril próximo, en donde darán a conocer si lo consideran culpable o inocente

De esta manera, tras más de tres años del episodio, la causa entra en su etapa decisiva, con un fallo que marcará el cierre de uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos en la capital bonaerense.

Durante la audiencia del pasado 10 de marzo se escucharon los últimos relatos y se llevaron adelante los alegatos de cierre, donde tanto el bloque acusador -integrado por la fiscalía y los dos particulares damnificados- como la defensa dejaron en claro sus posiciones frente a los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci.

Los impulsores de la acción, al margen de diferencias puntuales en cuestiones valorativas, plantearon en forma unánime la teoría del homicidio tentado en su figura dolosa. Por eso sostuvieron un pedido que abarcó entre 6 y 10 años de detención efectiva.

El primero en fundar la postura acusatoria fue el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia, quien requirió la sanción menor.

Después fue el turno de los abogados Martín De Vargas y Micaela Vivas, en representación de Luis Lavalle, los cuales recrearon toda la maniobra hasta el impacto, que consideraron voluntaria y consciente. Por eso le pidieron 8 años de prisión. Y Axel Hurtado, en nombre de Iván Coronel, fue aún con un análisis más gravoso, que llegó a los 10 años de cárcel.

En cambio, la defensa de Buzali, encabezada por Hugo Pinto, no consideró probado el dolo y se abrazó a la teoría del accidente.

Bajo ese prisma, el delito cometido sería el de lesiones culposas por una conducta imprudente a la hora de la conducción automotor. Y de darse por cierta su postura, todo estaría prescrito y Buzali debería ser sobreseído.

Como se sabe, el caso generó una fuerte polémica desde el inicio, ya que la investigación determinó que los motociclistas atropellados no eran quienes habían cometido el robo denunciado por Piparo. Además, el episodio abrió un intenso debate público sobre lo ocurrido aquella madrugada y el accionar posterior de los involucrados.

Un caso que generó un revuelo político en La Plata

El hecho por el que el ex marido de Píparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021 a la madrugada cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación.

Tras la investigación se comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor, no tenían relación con el hecho delictivo. Tras el atropello, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.



