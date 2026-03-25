Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata

Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata

Foto: ivan campos

25 de Marzo de 2026 | 19:41

Escuchar esta nota

 

El juicio oral contra Juan Ignacio Buzali por el atropello a dos motociclistas en la ciudad de La Plata ya tiene fecha de veredicto y se conocerá durante el mes de abril, según confirmaron fuentes judiciales.

La causa, que investiga el hecho ocurrido en la madrugada del 1° de enero de 2021, llegó a su instancia final tras los alegatos de las partes. El imputado está acusado por el delito de intento de homicidio, una calificación que podría derivar en una pena de hasta ocho años de prisión, tal como solicitó la acusación.

El caso generó un fuerte impacto público desde sus inicios, no solo por la gravedad del hecho —cuando dos motociclistas fueron embestidos— sino también por el contexto en el que ocurrió. Ahora, será el Tribunal Oral Criminal (TOC) I (integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr) el encargado de definir la responsabilidad penal de Buzali y dictar la sentencia el  20 de abril próximo, en donde darán a conocer si lo consideran culpable o inocente

De esta manera, tras más de tres años del episodio, la causa entra en su etapa decisiva, con un fallo que marcará el cierre de uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos en la capital bonaerense.

Durante la audiencia del pasado 10 de marzo se escucharon los últimos relatos y se llevaron adelante los alegatos de cierre, donde tanto el bloque acusador -integrado por la fiscalía y los dos particulares damnificados- como la defensa dejaron en claro sus posiciones frente a los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci.

LE PUEDE INTERESAR

Una Amarok protagonizó un choque frontal en el Camino Rivadavia

LE PUEDE INTERESAR

A metros de la Autopista: motochorros abordaron a un joven cuando circulaba a 100 km/h y el robo quedó grabado

Los impulsores de la acción, al margen de diferencias puntuales en cuestiones valorativas, plantearon en forma unánime la teoría del homicidio tentado en su figura dolosa. Por eso sostuvieron un pedido que abarcó entre 6 y 10 años de detención efectiva.

El primero en fundar la postura acusatoria fue el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia, quien requirió la sanción menor.

Después fue el turno de los abogados Martín De Vargas y Micaela Vivas, en representación de Luis Lavalle, los cuales recrearon toda la maniobra hasta el impacto, que consideraron voluntaria y consciente. Por eso le pidieron 8 años de prisión. Y Axel Hurtado, en nombre de Iván Coronel, fue aún con un análisis más gravoso, que llegó a los 10 años de cárcel.

En cambio, la defensa de Buzali, encabezada por Hugo Pinto, no consideró probado el dolo y se abrazó a la teoría del accidente.

Bajo ese prisma, el delito cometido sería el de lesiones culposas por una conducta imprudente a la hora de la conducción automotor. Y de darse por cierta su postura, todo estaría prescrito y Buzali debería ser sobreseído.

Como se sabe, el caso generó una fuerte polémica desde el inicio, ya que la investigación determinó que los motociclistas atropellados no eran quienes habían cometido el robo denunciado por Piparo. Además, el episodio abrió un intenso debate público sobre lo ocurrido aquella madrugada y el accionar posterior de los involucrados.

Un caso que generó un revuelo político en La Plata

El hecho por el que el ex marido de Píparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021 a la madrugada cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación.

Tras la investigación se comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor, no tenían relación con el hecho delictivo. Tras el atropello, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.

 

 


 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

¡Atención! Cambió el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abren

Caos de tránsito en el Camino Belgrano: el mapa de desvíos por las obras del shopping

De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de La Plata

Estudiantes apareció entre los clubes inhibidos por la FIFA tras una deuda con el Inter Miami

Qué se sabe de la muerte de la estudiante de 25 años en La Plata: las hipótesis

El pasillo-gate sigue on fire: "Fue una viveza de Verón; ante la duda, cobraban para Estudiantes"

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": el relato de la desesperada búsqueda de un pato en La Plata
Últimas noticias de Policiales

Una Amarok protagonizó un choque frontal en el Camino Rivadavia

A metros de la Autopista: motochorros abordaron a un joven cuando circulaba a 100 km/h y el robo quedó grabado

Murió un gato montés que fue atropellado en el Camino Rivadavia en Ensenada

Robo, persecución y choque: dos ladrones intentaron escaparse y cayeron a una zanja en Villa Elvira
Información General
Aclararación imagen
Muertes en La Plata por fentanilo contaminado: avanzan con una auditoría a la ANMAT
¿Cómo será y qué se sabe de la base lunar? La NASA establece una nueva prioridad
Un feriado largo con bajo impacto económico
La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna
Espectáculos
"¡Por favor basta!" Rompió el silencio Emilia Mernes con una carta explosiva donde reconoce las peleas
Santiago Martínez, exparticipante de "Love is Blind", condenado a 15 años de prisión por el intento de femicidio a Emily Ceco
Muy enamorada: Andrea Rincón celebró su cumpleaños 41, las fotos y los invitados  
Nuevo fetiche fashion de la China Suárez que explotó en las redes, las fotos
Aseguran que Mauro Icardi enfrentaría un millonario reclamo en Turquía
Deportes
La AFA anunció los nuevos premios de la Copa Argentina: cuánto puede alzar el vencedor
La Reserva del Lobo cayó 3 a 2 ante Racing en el Bosque y acumula tres sin ganar
Rechazaron el nuevo pedido de Claudio Tapia para salir del país
Estudiantes apareció entre los clubes inhibidos por la FIFA tras una deuda con el Inter Miami
Casi a la altura de Récord Guinness: Adolfo Gaich y su hat trick para Estudiantes en cinco toques, mejor que Salah
La Ciudad
La tradicional maratón de la UNLP se correrá este fin de semana en La Plata
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Sesión sin quórum en Medicina: postergan por 48 horas la elección de nuevo decano
Murió un gato montés que fue atropellado en el Camino Rivadavia en Ensenada
El programa “Ciudad Limpia” ya suma más de 15 mil mejoras

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla