Aseguran que Mauro Icardi enfrentaría un millonario reclamo en Turquía

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Mauro Icardi atraviesa un nuevo foco de conflicto. El delantero argentino habría sido denunciado en Estambul por una deuda vinculada a una propiedad alquilada.
Según se supo a través de medios locales, el goleador habría sido denunciado en Estambul por el propietario de una vivienda.
Este reclamo se vincula con una casa que el futbolista ocupó antes de mudarse junto a China Suárez.
El jugador residió en una propiedad ubicada en Göktürk y el alquiler mensual rondaba los 40 mil dólares. Sin embargo, dejó la vivienda antes de cumplir el contrato y se trasladó a la zona de Ulus, por lo que esta decisión habría originado el conflicto.
Ahora, el propietario inició acciones legales por pagos pendientes y las versiones indican que el jugador no abonó los meses restantes del acuerdo, por lo que la situación derivó en varias causas judiciales en su contra.
Allí, se mencionan tres procesos de ejecución vinculados a la deuda e incluyen acusaciones por un uso inadecuado de la propiedad, por lo que, ese punto agravaría el reclamo.
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El monto en discusión asciende a unos 480 mil dólares, esta cifra surge de la rescisión anticipada del contrato y de obligaciones impagas.
Por último, vale destacar que, hasta el momento, Mauro Icardi no confirmó la información y el entorno del jugador tampoco emitió declaraciones.
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