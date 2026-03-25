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Estudiantes fue inhibido por la FIFA y no podría incorporar por tres mercados de pases

Estudiantes fue inhibido por la FIFA y no podría incorporar por tres mercados de pases

prensa estudiantes

25 de Marzo de 2026 | 15:37

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Repentinamente, Estudiantes empezó a figurar desde los últimos días en el registro de clubes inhabilitados de la FIFA, a raíz de una deuda que hasta el momento no fue aclarada. Sin embargo, además se conoció que la sanción para el Pincha es que tendrá impedido la incorporación de futbolistas por tres mercados de pases. 

El listado de clubes argentinos además está integrado por Banfield, Unión, Independiente, Sarmiento y San Lorenzo, entre otros. Sin embargo, en algunos de ellos la sanción por períodos varía de dos a tres períodos o hasta que sea levantada.

La FIFA, respecto a la prohibición de registro, señaló: "La Lista de Prohibición de Registro de la FIFA es un recurso fundamental para la comunidad futbolística, ya que detalla los clubes de todo el mundo que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas por la FIFA. Esta lista incluye clubes que tienen prohibido temporalmente registrar nuevos jugadores debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos normativos".

"Como herramienta esencial para las federaciones miembro, confederaciones, clubes, jugadores y agentes, la Lista de Prohibición de Registro de la FIFA ayuda a garantizar la transparencia y el cumplimiento en el deporte, permitiendo a las partes interesadas mantenerse informadas sobre qué clubes no pueden fichar nuevos jugadores durante el período de prohibición", argumentaron desde el ente.

 
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