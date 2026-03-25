Sesión sin quórum en Medicina: postergan por 48 horas la elección de nuevo decano

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La sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) pasó a cuarto intermedio por 48 horas y la próxima convocatoria está prevista para el viernes a las 16 horas.
Según pudo saber este diario no se alcanzó el quórum correspondiente, ante la ausencia de dos profesores y el Jefe de Trabajos Prácticos que responden al actual decano Juan Basualdo Farjat.
Como viene adelantando EL DIA, en la Facultad ubicada en 60 y 120 y por primera vez en la historia de esa unidad académica, el peronismo podría quedarse con el decanato. El principal candidato es el doctor Gustavo Marín, especialista en Clínica Médica, Farmacología y Gestión Pública; profesor titular de Salud Comunitaria en la UNLP e investigador principal del Conicet.
El actual decano, Basualdo Farjat, no puede aspirar a un nuevo mandato tras haber cumplido dos períodos consecutivos. En ese contexto, la gestión buscó posicionar a la vicedecana Mónica Ferreras como continuidad, pero el resultado de las elecciones de claustros terminó por reconfigurar el escenario.
El espacio que impulsa a Marín logró imponerse en los tres sectores clave —profesores, graduados y estudiantes—, con un rol destacado de la Juventud Universitaria Peronista, vinculada al secretario de Gobierno platense, Guillermo “Nano” Cara, lo que terminó de inclinar la balanza en favor de ese sector.
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