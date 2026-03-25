Santiago Martínez, de "Love is Blind", condenado a 15 años de prisión por el intento de femicidio a Emily Ceco

Estudiantes apareció entre los clubes inhibidos por la FIFA tras una deuda con el Inter Miami
Estudiantes apareció entre los clubes inhibidos por la FIFA tras una deuda con el Inter Miami
El crimen de una abogada que conmocionó a La Plata: el caso Verónica Dessio ya tiene fecha de juicio oral
Muertes en La Plata por fentanilo contaminado: avanzan con una auditoría a la ANMAT
Sesión sin quórum en Medicina: postergan por 48 horas la elección de nuevo decano
A metros de la Autopista: motochorros abordaron a un joven cuando circulaba a 100 km/h y el robo quedó grabado
Robo, persecución y choque: dos ladrones intentaron escaparse y cayeron a una zanja en Villa Elvira
Adorni se defendió y aseguró que "mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno"
Caos de tránsito en el Camino Belgrano: el mapa de desvíos por las obras del shopping
Murió un gato montés que fue atropellado en el Camino Rivadavia en Ensenada
Baobab lanza su propio Hot Sale con descuentos imperdibles en todo el salón
Rechazaron el nuevo pedido de Claudio Tapia para salir del país
El Gobierno anunció el envío de 60 pliegos de jueces y fiscales al Senado
La UNLP, la segunda mejor universidad de Argentina en ranking mundial por su programa académico
El pasillo-gate sigue on fire: "Fue una viveza de Verón; ante la duda, cobraban para Estudiantes"
Qué se sabe de la muerte de la estudiante de 25 años en La Plata: las hipótesis
VIDEO. Se incendia un depósito y vuelan garrafas en medio de fuertes explosiones
¡Atención! Cambió el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abren
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Santiago Martínez, exparticipante de "Love is Blind", condenado a 15 años de prisión por el intento de femicidio a Emily Ceco
Franco Colapinto aceleró en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, pero se metió en boxes
Por un supuesto affaire: picante cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson
Miércoles a puro sol y con máxima de 24º en La Plata, pero hay malas noticias de cara al finde
¿Tortilla en mal estado? Otro testimonio alimenta el escándalo en La Plata
Escándalo en la AFA: chats revelan presuntos pagos de sobres y manipulación de arbitrajes
Conmoción en San Carlos por una tragedia que involucró a un bebé
Alak recibió al embajador de Italia: agenda conjunta y declaración de Visitante Ilustre
Irán rechaza las negociaciones y un posible acuerdo con EE UU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La joven no pudo contener las lágrimas tras el fallo y aseguró: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó"
Escuchar esta nota
Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por haber intentado matar a su expareja, Emily Ceco, en un fallo que puso fin al juicio marcado por testimonios estremecedores.
La joven había denunciado que el acusado la atacó con extrema violencia, tal es así, que entre los episodios, sostuvo que llegó a estrangularla con la intención de quitarle la vida, en un hecho ocurrido en febrero de 2025.
Las audiencias orales inciaron hace una semana y el veredicto tuvo como sustento los delitos de privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio agravados por el contexto de violencia de género y lesiones reiteradas.
LEA TAMBIÉN
Emily de Love Is Blind denunció a Santiago por violencia de género: “Le pedía por favor que me dejara de pegar”
Durante el proceso judicial, el relato de la víctima resultó clave para la condena, ya que reconstruyó una relación atravesada por agresiones físicas y psicológicas que escalaron hasta el intento de femicidio.
El caso generó fuerte repercusión pública no solo por la gravedad de los hechos, sino también porque ambos se habían conocido en el reality “Love is Blind”, concurso presentado por Wanda Nara y Dario Barassi, donde hicieron un casamiento simbólico de la entonces pareja.
En diálogo con Puro Show (El Trece), Emily no pudo contener las lágrimas y aseguró: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”.
En ese sentido, destacó que la sentencia representa justicia no solo para ella: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”.
La joven consideró que la condena tiene un efecto reparador y afirmó: “Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo quince años de tener paz”.
Sin embargo, también manifestó su preocupación por el futuro: “No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”. Además, recordó el episodio de violencia que denunció: “Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí