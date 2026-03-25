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Santiago Martínez, de "Love is Blind", condenado a 15 años de prisión por el intento de femicidio a Emily Ceco

La joven no pudo contener las lágrimas tras el fallo y aseguró: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó"

Santiago Martínez, de "Love is Blind", condenado a 15 años de prisión por el intento de femicidio a Emily Ceco
25 de Marzo de 2026 | 15:23

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Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por haber intentado matar a su expareja, Emily Ceco, en un fallo que puso fin al juicio marcado por testimonios estremecedores. 

La joven había denunciado que el acusado la atacó con extrema violencia, tal es así, que entre los episodios, sostuvo que llegó a estrangularla con la intención de quitarle la vida, en un hecho ocurrido en febrero de 2025.

Las audiencias orales inciaron hace una semana y el veredicto tuvo como sustento los delitos de privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio agravados por el contexto de violencia de género y lesiones reiteradas.

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Durante el proceso judicial, el relato de la víctima resultó clave para la condena, ya que reconstruyó una relación atravesada por agresiones físicas y psicológicas que escalaron hasta el intento de femicidio. 

El caso generó fuerte repercusión pública no solo por la gravedad de los hechos, sino también porque ambos se habían conocido en el reality “Love is Blind”, concurso presentado por Wanda Nara y Dario Barassi, donde hicieron un casamiento simbólico de la entonces pareja.

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En diálogo con Puro Show (El Trece), Emily no pudo contener las lágrimas y aseguró: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”. 

En ese sentido, destacó que la sentencia representa justicia no solo para ella: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”.

La joven consideró que la condena tiene un efecto reparador y afirmó: “Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo quince años de tener paz”. 

Sin embargo, también manifestó su preocupación por el futuro: “No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”. Además, recordó el episodio de violencia que denunció: “Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado”.

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