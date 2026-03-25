Un feriado largo con bajo impacto económico

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó como de “baja intensidad” el movimiento turístico durante el último fin de semana largo, marcado por un contexto económico que condicionó las decisiones de viaje y el nivel de consumo.

Según el relevamiento difundido por la entidad, se movilizaron 1.012.000 personas en todo el país, generando un impacto económico estimado en $231.084 millones. Sin embargo, el informe advierte que la dinámica estuvo lejos de reflejar un repunte sostenido del sector.

“El segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos”, señaló el documento. En esa línea, el gasto se concentró principalmente en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas, aunque con un comportamiento prudente.

En términos interanuales, la cantidad de viajeros creció un 48,8% respecto al mismo período de 2025. Desde CAME explicaron que este incremento responde a la mayor extensión del cronograma y a una mejor predisposición a trasladarse, aunque con estadías más breves.

El gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que implicó una caída del 7% frente al feriado de Carnaval de febrero y una baja del 1,6% en comparación con el fin de semana largo por el Día de la Memoria del año pasado, medido a precios reales.

La estadía promedio fue de apenas 2,2 noches, un nivel bajo para un período de cuatro días. Entre los factores que explican este comportamiento, el informe menciona el encarecimiento de los combustibles y la particularidad de que el lunes fue jornada no laborable, en lugar de feriado.

Esta tendencia se reflejó en que “el promedio de noches de hospedaje se equiparó con el de un fin de semana de tres días”, pese al mayor número de viajeros registrados.

El relevamiento también destaca la consolidación de un perfil de turista más austero, con preferencia por actividades culturales gratuitas por sobre propuestas comerciales. En paralelo, se observó la presencia de visitantes internacionales en centros urbanos y polos turísticos, lo que aportó cierto dinamismo en un escenario donde el turismo interno continúa ajustándose a las condiciones económicas actuales.

FERIADOS DE ABRIL

Concluido el fin de semana largo de marzo, el foco vuelve a ponerse en el calendario y en la próxima oportunidad para hacer una pausa. Abril aparece en el horizonte con dos feriados que, en conjunto, darán forma a un fin de semana largo extendido.

El próximo jueves 2 de abril será feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esa misma jornada coincidirá con el Jueves Santo, que este año tendrá rango de feriado.

A su vez, el viernes 3 de abril se conmemorará el Viernes Santo, también feriado a nivel nacional. Así, se configurará un nuevo período de descanso que se extenderá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, fecha en la que se celebrará el Domingo de Pascuas.