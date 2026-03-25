Robo, persecución y choque en La Plata: dos ladrones intentaron escapar de la Policía y cayeron a una zanja

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Una violenta secuencia delictiva terminó con dos delincuentes tras las rejas en la zona sur de La Plata. El episodio se desencadenó en la intersección de 609 y 118, de Villa Elvira, donde una persona de 39 años sufrió el abordaje de tres asaltantes armados. Bajo amenaza, el grupo logró sustraerle un vehículo Fiat Cronos de color gris y emprendió la fuga de inmediato.
Tras el reporte al 911, los efectivos del Comando de Patrullas iniciaron un cerco policial en las inmediaciones para dar con el paradero de los malvivientes.
La persecución alcanzó su punto crítico en el cruce de 615 y 129. Allí, los implicados realizaron un movimiento brusco con el volante que les hizo perder la estabilidad del rodado. Como consecuencia de este error, el auto terminó su trayectoria dentro de una zanja, lo que obligó a los ocupantes a abandonarlo con rapidez.
El revolver secuestrado en la escena del hecho
A pesar de que los sujetos trataron de huir a pie a través del vecindario, la policía logró neutralizar a dos de ellos. En el sitio del siniestro resultó aprehendido un joven de 18 años. En tanto, a pocas cuadras del lugar, los uniformados capturaron a un adolescente de 16 años.
Durante la requisa del perímetro y el auto recuperado, las fuerzas de seguridad hallaron un revólver calibre 22 que no contaba con numeración visible. Este elemento, junto con el vehículo robado, quedó a disposición de la justicia como prueba fundamental del hecho.
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La causa judicial bajo la carátula de "robo agravado" cuenta con la intervención de la UFI N°1. Debido a la participación del menor de edad en el asalto, también tomó cartas en el asunto la UFI del Joven.
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