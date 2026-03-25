Una Amarok protagonizó un choque frontal en el Camino Rivadavia

Un brutal accidente frontal ocurrió esta tarde en el Camino Rivadavia, que une a La Plata con Ensenada. El incidente, protagonizado por una camioneta pick-up y un auto, generó una importante congestión vehicular y requirió la atención de dos ambulancias, además de la presencia de personal policial en el lugar del hecho.

Según se pudo conocer, el incidente vial involucró a una camioneta Volkswagen Amarok color azul y a un Volkswagen Gol Trend color blanco. La colisión entre ambos vehículos fue frontal y se produjo en un sector en donde transitan provisoriamente por una única vía aquellos conductores que se dirigen de La Plata a Ensenada y desde allí hacia la Ciudad.

Cabe recordar que desde hace largos años, el Camino Rivadavia se encuentra en obra y el estado en el que se encuentra la traza genera un escenario más propicio para los incidentes viales. En esta ocasión, los ocupantes sufrieron politraumatismos y recibieron la atención por personal del SAME en el lugar.