Muy enamorada: Andrea Rincón celebró su cumpleaños 41, las fotos y los invitados  

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Andrea Rincón invitó a familiares y amigos para celebrar sus 41 años. Entre los presentes estuvieron figuras como Luciano Cáceres, Marcelo Polino, Mora Godoy y Jey Mammon.
Así, la actriz hizo un gran festejo por sus 41 años en una noche cargada de afecto, reencuentros y complicidad en un bar porteño Selva Mía.
Además de su cumpleaños, también celebró el de su amiga Nara Ferragut, con quien decidió unificar la fiesta.
En el mencionado evento se reunieron los círculos más cercanos de las cumpleañeras en un clima íntimo, pero con presencia de varias figuras del ambiente como Fernán Mirás, Luciano Cáceres, Marcelo Polino, Mora Godoy, Karina Jelinek, Majo Martino, Nito Artaza, Fena Della Maggiora, Jey Mammon y Guido Záffora.
Las imágenes muestran una velada distendida, con risas, brindis y momentos que reflejaron la cercanía entre los invitados.
Sin dudas, uno de los focos de la noche estuvo puesto en la presencia de Mauricio Corrado, con quien la actriz se habría reconciliado luego de su separación en 2024. Sus abrazos, besos y gestos cómplices no pasaron desapercibidos.
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Además de amigos y colegas, Rincón estuvo acompañada por su familia, con la presencia de su papá y su abuela, lo que sumó un condimento emotivo a la celebración.
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