Sexo entre amigos: lo que todos hacen, pero pocos se animan a decir

El sexo entre amigos -los llamados “amigos con derecho” o “amigos con beneficios”- es uno de los fenómenos relacionales más frecuentes, menos estudiados y más cargados de ambigüedad de la vida contemporánea. Para el médico Hugo Moviglia, especialista de La Plata en cirugía, urología y sexología clínica, entender qué sucede en ese cruce requiere ir más allá del relato romántico o del juicio moral: hay que mirar los vínculos con precisión clínica y humana al mismo tiempo.

Para Moviglia, uno de los rasgos más distintivos del sexo entre amigos es la forma en que suele ocurrir: sin libreto previo, sin declaración formal, sin que nadie haya trazado un plan. “Puede surgir espontáneamente y vivirse con naturalidad”, explica -en diálogo con EL DIA- el especialista, y esa espontaneidad es justamente lo que lo hace tan particular dentro del universo de los vínculos afectivos. No es una decisión tomada en frío ni una estrategia de conquista: es, en muchos casos, el resultado de una cercanía acumulada que en un momento determinado encuentra una salida erótica.

Ese carácter imprevisto, sin embargo, no significa que sea inocuo. Según Moviglia, aunque en algunos casos la experiencia se procesa sin mayores consecuencias, en otros “genera una grieta en la amistad que es muy difícil volver atrás”. La diferencia entre una y otra experiencia no depende del acto sexual en sí mismo, sino de lo que hay antes y después: los valores que sostienen la amistad, la capacidad de comunicar, la madurez emocional de las personas involucradas.

LOS JÓVENES Y LA CULPA

Hay una distinción generacional que Moviglia señala con claridad y que coincide con lo que se observa en el comportamiento de las nuevas generaciones en el Gran La Plata y el AMBA. Para los más jóvenes, el sexo en la amistad es, con frecuencia, una extensión natural de la intensidad emocional del vínculo. “Los más jóvenes se conceden una libertad que da lugar a que pueda ocurrir y lo viven sin culpas, formando parte de la intensidad emocional del vínculo amistoso que puede dar paso a un conocimiento más íntimo del otro”, señala.

En ese universo, el “amigo con derecho” no es una categoría que necesita explicarse ni justificarse: es, simplemente, una de las formas posibles de relacionarse con alguien cercano. El episodio sexual se integra al vínculo con una naturalidad que para muchos adultos puede resultar llamativa o incluso incomprensible. No hay culpas, no hay revisiones posteriores obligadas, no hay drama. O al menos así se vive en el momento.

Esa liviandad, sin embargo, tiene matices. Moviglia advierte que si bien la experiencia aislada puede procesarse sin complicaciones, “la repetición del sexo entre amigos se acompaña muchas veces de culpas y autorreproches que entorpecen la continuidad de la relación”. Dicho de otro modo: el sexo espontáneo entre amigos puede vivirse con soltura; el sexo que se convierte en práctica habitual empieza a generar otro tipo de preguntas, y esas preguntas tienen un peso diferente.

Para los jóvenes puede ser una extensión natural de la intensidad que vive en el vínculo

LA BISAGRA ADULTA

Si entre los jóvenes el sexo en la amistad tiende a vivirse como una experiencia más dentro del vínculo, en los adultos el proceso es notoriamente diferente. Para Moviglia, el pasaje de la amistad al sexo en edades más avanzadas “es vivido como una bisagra que merece algún tipo de revisión de la unión amistosa”. El episodio no se integra sin más: dispara preguntas, revisiones, incertidumbres.

¿Por qué sucedió? ¿Nos gustó? ¿Y ahora qué sigue? Esos son los interrogantes que el especialista identifica como característicos de los adultos que atraviesan esta situación. “Hay relaciones que salen fortalecidas pero otras quedan en un terreno ambivalente entre la atracción y el rechazo”, describe Moviglia.

Lo que determina el desenlace, según el especialista, no es la calidad del encuentro sexual ni la historia previa de la amistad, sino algo más profundo: “La superación del tema dependerá de los valores que sostienen la amistad y no de la experiencia sexual”. Esta observación es clave porque desplaza el eje del análisis: el sexo es el disparador, pero no el factor determinante. Lo que está en juego es la solidez del vínculo amistoso, su capacidad de absorber algo que no estaba en sus reglas originales.

LOS CÓDIGOS TÁCITOS DE LA AMISTAD

Una de las ideas más interesantes que plantea Moviglia es la de los códigos no escritos que gobiernan la amistad. A diferencia de una relación de pareja, que tiene un conjunto de expectativas más o menos explícitas -exclusividad, proyecto compartido, intimidad sostenida-, la amistad opera sobre otro tipo de acuerdos: afecto, confianza, empatía. “Son sentimientos que la amistad desarrolla y defiende”, explica el especialista.

Cuando el sexo aparece en ese espacio, lo hace como una intromisión en esos códigos tácitos. No porque sea moralmente incorrecto, sino porque modifica las reglas del juego sin que nadie haya acordado cambiarlas. “El sexo entre amigos no es una fantasía frecuente o si aparece se reprime dándole valores a los códigos que sostienen la amistad”, observa Moviglia, señalando que muchas personas, aunque sienten atracción por un amigo, eligen no actuar sobre ella precisamente para proteger lo que ya tienen.

Cuando el límite se cruza, puede vivirse como una traición a esos códigos. No hacia el otro, sino hacia la amistad como institución. Y ese sentimiento de traición —aunque suene exagerado— es lo que explica por qué algunos vínculos no se recuperan después de un encuentro sexual: no es que el sexo haya sido malo o el vínculo débil, sino que algo en el contrato implícito se rompió y no siempre hay forma de reescribirlo.

VENTAJAS Y RIESGOS

Moviglia no tiene una postura simplista sobre el tema. No afirma que el sexo entre amigos sea inevitablemente dañino ni que sea siempre positivo. Lo que hace es trazar una ecuación realista que reconoce tanto las ventajas como los riesgos del fenómeno. Entre las primeras, señala una que suele pasarse por alto: “El aumento del conocimiento que se tiene del otro, sobre todo si ocurre en forma inesperada”. El sexo, en ese sentido, puede ser una forma de intimidad que profundiza el vínculo y revela dimensiones del otro que la amistad cotidiana no siempre permite ver.

Pero los riesgos son igualmente reales. El principal, y el que Moviglia señala con mayor énfasis, es el desajuste de las expectativas: “Uno de los dos puede desarrollar sentimientos amorosos, provocando celos y conflictos”. Este es, quizás, el escenario más temido y también el más frecuente en los relatos de quienes atravesaron este tipo de vínculo. Dos personas pueden entrar en la misma experiencia con expectativas radicalmente diferentes: uno busca explorar, el otro empieza a imaginar un futuro. Cuando esas expectativas chocan, el daño puede ser profundo.

También hay riesgos más inmediatos. “Para algunos pueden ser una experiencia más dentro del contexto de la intimidad amistosa, no la convierten en un problema y la amistad continúa sin críticas agregadas, pero en otros casos, el contacto sexual persistente se convierte en un problema que hay que resolver para continuar el vínculo”, explica el especialista.

LA MADUREZ COMO CONDICIÓN

Ante ese panorama de posibilidades y riesgos, Moviglia tiene una recomendación clara, que no pasa por la prohibición ni por la ingenuidad: “Aconsejo tener la suficiente madurez, comunicación clara y reglas establecidas para no dañar la base de la amistad”. Esta fórmula -madurez, comunicación, reglas- puede sonar simple, pero en la práctica exige un nivel de conciencia emocional que no siempre está disponible.

La madurez que describe el especialista no es solo etaria. Es la capacidad de reconocer los propios deseos sin dejarse arrastrar por ellos sin reflexión, de anticipar consecuencias, de poder hablar de algo incómodo sin que esa conversación destruya lo que ya existe. En ese sentido, la madurez es una habilidad emocional más que una etapa de la vida.

Junto a ella, Moviglia añade una recomendación adicional que apunta al corazón del problema: “Evitar, en lo posible, involucrarse emocionalmente si no se busca una pareja”. Este punto es central porque reconoce que el riesgo más serio no es el juicio social ni siquiera el malentendido pasajero, sino el enamoramiento no correspondido. Cuando alguien se enamora dentro de un vínculo que el otro sigue leyendo como amistad con sexo, el dolor que se produce es de otra escala. Y ese dolor, advierte Moviglia, puede no solo terminar con la amistad sino dejar marcas emocionales que van mucho más allá del vínculo original.

En muchos casos es el resultado de una cercanía acumulada que encuentra una salida erótica

CUANDO LA AMISTAD SOBREVIVE (Y CUANDO NO)

“Nunca olvidar que pueden tener sus consecuencias: aunque puede ser una experiencia positiva, puede alterar la dinámica de la amistad, llevando en algunos casos a la ruptura del vínculo si no se gestiona con madurez”, sintetiza Moviglia al cierre de su análisis. La palabra “gestiona” es significativa: implica que el vínculo no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye y se cuida con decisiones concretas.

La amistad que sobrevive al sexo -y en muchos casos sale fortalecida- es aquella que puede integrar la experiencia sin que ninguna de las partes sienta que perdió algo esencial. La que no sobrevive, en general, es la que no tenía suficiente terreno común para procesar una experiencia que rompió sus reglas implícitas o que no supo encontrar las palabras necesarias para renegociar el vínculo.

En definitiva, lo que el análisis de Moviglia revela es que el sexo entre amigos no es fundamentalmente un tema sexual. Es un tema de amistad. El deseo es el disparador, pero lo que determina el desenlace es la calidad del vínculo, la capacidad de comunicar y la disposición de ambas partes para cuidar lo que tienen. En ese sentido, la pregunta relevante no es “¿se puede tener sexo con un amigo?” sino “¿qué clase de amigo sos capaz de ser antes, durante y después de eso?”. La respuesta a esa pregunta es la que, en última instancia, decide si la amistad continúa o no.