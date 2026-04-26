Cada vez más platenses hacen malabares: radiografía del mercado laboral en la Región

Entre marzo de 2023 y marzo de 2026, el Gran La Plata -La Plata, Berisso y Ensenada- dejó de ser simplemente un reflejo de las tensiones del mercado laboral argentino para convertirse en uno de sus casos más extremos. Lo que en un comienzo podía interpretarse como un deterioro coyuntural terminó consolidándose como un cambio estructural: el trabajo ya no garantiza estabilidad ni ingresos suficientes. La evidencia del INDEC, junto con estudios de la UCA, el IIEP-UBA/CONICET y equipos de investigación de la UNLP y el CONICET permite delinear con precisión esta transformación.

El fenómeno central es el crecimiento del pluriempleo y la informalidad, pero ambos son en realidad la manifestación visible de un problema más profundo: la insuficiencia del ingreso laboral. Tener trabajo ya no alcanza, y eso obliga a miles de personas a multiplicar sus fuentes de ingreso, fragmentando su tiempo y deteriorando su calidad de vida.

La región, por su estructura económica, amplifica los efectos de la crisis nacional. La alta dependencia del empleo público provincial, el peso del cordón industrial de Ensenada y Berisso y la centralidad del comercio y los servicios en La Plata generan una sensibilidad especial frente a la caída del consumo y del salario real. Así, cada shock macroeconómico impacta con mayor intensidad.

En este contexto, el período 2023-2026 se configura como una etapa de transición hacia una nueva normalidad laboral: más empleo, pero peor empleo; más horas trabajadas, pero menos ingresos efectivos; más actividad, pero menos estabilidad.

Macroeconomía, ajuste y derrumbe del ingreso

El quiebre comienza a delinearse hacia fines de 2023, cuando la aceleración inflacionaria se combina con un fuerte ajuste fiscal durante 2024 y 2025. La paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el estancamiento de la actividad -con registros del Estimador Mensual de Actividad Económica prácticamente nulos en algunos tramos de 2025- impactaron directamente en el entramado productivo local.

Sectores clave como la construcción y la industria manufacturera sufrieron contracciones significativas. En el inicio de 2026, la producción metalúrgica acumulaba caídas superiores al 10%, mientras cámaras empresarias advertían sobre una situación de “emergencia industrial”. La apertura comercial y la retracción del mercado interno agravaron la situación de pymes en La Plata, Berisso y Ensenada.

Este proceso generó un círculo vicioso: caída del salario real, reducción del consumo, cierre de comercios y pérdida de empleo. La región, altamente dependiente del gasto público y del dinamismo del mercado interno, sintió el impacto de forma directa.

El resultado fue una presión creciente sobre el mercado laboral, donde cada vez más personas -incluso con empleo- comenzaron a buscar nuevas fuentes de ingreso para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Desocupación en alzay presión laboral generalizada

El dato más visible del deterioro es la tasa de desocupación, que alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre de 2025 en el Gran La Plata, uno de los niveles más altos del país según el INDEC. Esto implica alrededor de 45.000 personas sin trabajo en la región.

Sin embargo, el desempleo abierto es solo una parte del problema. Al incorporar la subocupación (19,9%) y los ocupados demandantes de empleo (24,6%), aparece un fenómeno mucho más profundo: la presión laboral masiva. Se trata de personas que trabajan pero necesitan más horas o directamente otro empleo.

La tasa de desocupación alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre de 2025 en La Plata

En términos absolutos, esto implica cerca de 84.000 trabajadores buscando un segundo o tercer ingreso, a los que se suman unos 58.000 subocupados. En total, alrededor de 187.000 personas en la región están bajo presión laboral constante.

La evolución reciente muestra además un deterioro acelerado. Mientras en el segundo trimestre de 2025 la desocupación era del 6,9%, seis meses después trepó al 9,5%, ampliando la brecha con el promedio nacional. Este diferencial revela una crisis con características propias en la Región Capital.

Pluriempleo estructural: cuando un trabajo no alcanza

En este escenario, el pluriempleo deja de ser una excepción para convertirse en regla. Estudios de la UNLP-CONICET muestran que el fenómeno creció de manera sostenida desde 2016, pero se intensificó fuertemente en los últimos años.

El rasgo distintivo actual es su transversalidad. Ya no se limita a sectores informales o de baja calificación: alcanza a profesionales, empleados públicos y trabajadores registrados que combinan múltiples ocupaciones para sostener ingresos básicos.

La informalidad, que ronda el 40% en la región y supera el 43% a nivel nacional, actúa como complemento inevitable de este esquema. Muchos trabajadores combinan un empleo formal con changas, trabajos independientes o tareas en plataformas digitales.

En la base del tejido productivo, la precariedad es aún más evidente. En establecimientos de hasta cinco empleados, la informalidad alcanza el 65,3%, lo que refleja la fragilidad estructural de las microempresas y el comercio minorista en la región.

Salarios y salud: dimensiones invisibles de la crisis

El motor de esta transformación es la caída del salario real. Entre 2021 y 2024, el ingreso per cápita cayó cerca de un 29%, y hacia abril de 2026 el salario mínimo, vital y móvil -$357.800- se mantiene por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica.

En La Plata, esta situación se agrava por el peso del empleo público. Los salarios estatales perdieron alrededor de un 14,4% de poder adquisitivo frente a 2023, lo que impacta directamente en el consumo local y retroalimenta la crisis del comercio y los servicios.

La desigualdad de género profundiza el problema. Según datos provinciales, las mujeres ganan en promedio un 29,5% menos que los varones, enfrentan mayores niveles de informalidad y soportan una sobrecarga de tareas de cuidado de casi tres horas diarias adicionales. Esto las empuja hacia formas de pluriempleo más fragmentadas y precarias.

El costo invisible es el deterioro del bienestar. El Observatorio de la UCA registra que cerca del 30% de la población presenta malestar psicológico, con síntomas de ansiedad y depresión asociados a la incertidumbre económica y la sobrecarga laboral.

Estado, obra públicay cambio de matriz laboral

La crisis laboral del Gran La Plata no puede entenderse sin el rol del Estado. La caída de transferencias nacionales y la paralización de la obra pública impactaron directamente en uno de los principales motores de empleo registrado: la construcción.

Miles de trabajadores quedaron fuera del circuito formal y fueron absorbidos por la informalidad o el pluriempleo precario. Este desplazamiento marca un cambio estructural en la matriz laboral de la región.

El modelo anterior -basado en empleo industrial, estatal y de construcción- fue reemplazado por un esquema más fragmentado, dominado por servicios precarios, changas y economía de plataformas. Este nuevo patrón implica menor productividad, menor protección social y mayor inestabilidad.

El mercado laboral, en este contexto, ya no falla en generar empleo, sino en generar empleos capaces de sostener niveles de vida dignos.

Conclusión: la consolidación de la “sociedad del pluriempleo”

Hacia marzo de 2026, el Gran La Plata exhibe una transformación profunda de su estructura laboral. El empleo sigue existiendo, pero perdió su capacidad de organizar la vida social. El salario dejó de ser suficiente, y el tiempo de trabajo se fragmenta en múltiples ocupaciones.

Los datos son contundentes: hasta uno de cada tres trabajadores está bajo presión laboral constante. El pluriempleo, lejos de ser una estrategia de progreso, se convirtió en una respuesta defensiva frente a la pérdida de ingresos.

La informalidad, por su parte, dejó de ser una excepción para convertirse en un rasgo estructural del sistema. En este nuevo escenario, la estabilidad laboral es cada vez más escasa, y el esfuerzo individual ya no garantiza bienestar.

El desafío hacia adelante es revertir esta mutación profunda del mercado de trabajo. Sin recuperación del salario real, reactivación de la obra pública y fortalecimiento del empleo formal, el Gran La Plata corre el riesgo de consolidar un modelo donde trabajar mucho ya no alcance para vivir, y donde el pluriempleo sea la única salida posible frente a un problema estructural.