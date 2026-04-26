Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |A NINGUNO LE DIO BRONCA NO GANAR. ESTUDIANTES JUGÓ PENSANDO EN FLAMENGO

El prólogo de la gran cita copera fue un bodrio sin actuaciones relevantes

El prólogo de la gran cita copera fue un bodrio sin actuaciones relevantes

La situación de gol más clara. el Cabezazo de Amondarain que desvió Guido herrera / Nicolás Braicovich

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
FirmaMendinueta

26 de Abril de 2026 | 03:01
Edición impresa

Estudiantes pareció asumir sin bronca haber jugado un partido mediocre y no poder ganar en su estadio frente a Talleres de Córdoba. Sin haber “acelerado a fondo” en nìngún momento del aburrido trámite, el equipo del Cacique Medina brindó la imagen de haber afrontado el compromiso local esperando la gran cita copera del próximo miércoles frente a Flamengo.

El técnico cuidó a Guido Carrillo, a Tiago Palacios y a Brian Aguirre en la primera y evidente muestra del verdadero interés que le generaba la pulseada de ayer.

El Pincha reguló su ambición. Por supuesto que le hubiera gustado ganar, pero se advirtió con claridad que guardó energías para la noche de gala frente al campeón continental.

PARTIDO ABURRIDO: FALTÓ VÉRTIGO Y CONVICCIÓN EN AMBOS ATAQUES

Más allá de las declaraciones diplomáticas, a los dos les cayó bien el empate.

¡Cómo habrá sido de baja la vara del interés que los hinchas se entusiasmaron cuando ingresaron al mismo tiempo Carrillo, Palacios y Aguirre.

El cabezazo de Amondarain desviado por Herrera muy cerca del final del tedioso primer capítulo fue la situación más cercana al gol.

LE PUEDE INTERESAR

“Me gustó el equipo, pero le faltó agresividad”

LE PUEDE INTERESAR

Piovi: “Generamos mucho, pero no tuvimos claridad a la hora de definir”

Ninguno quería perder y tampoco los volvía locos la posibilidades de quedarse con todo lo que había en juego.

Está muy claro que la Libertadores es lo que más le importa al León. El equipo fue para adelante, aunque de ninguna manera extremó recursos para alcanzar la victoria.

Una arista analítica no deja bien parados a Adolfo Gaich, Facundo Farías, Gabriel Neves y Eros Mancuso. Los cuatro no terminan de convencer. No son titulares y jugaron como para mantener su status de suplentes.

 

Débil en ataque, el único que demostró tener hambre de gol fue Amondarain. El pibe se hace querer

 

Ellos tendrían que haber sido los de mayor ímpetu porque necesitaban convencer. Y no lo hicieron. Más allá de que el pibe Amondarain volvió a estar (junto a Fernando Muslera) en lo más alto del podio de las calificaciones, Gaich no se hizo notar, Farías volvió a “prometer sin cumplir”, Neves se equivocó demasiado en las entregas y Mancuso luce desconocido respecto del nivel que supo tener en su anterior etapa en el club.

El DT ya sabe la formación que pondrá en cancha durante la semana. Ningún hombre alternativo acumuló méritos como para generarle dudas o hacerlo cambiar de opinión.

el miércoles sí saldrá con la convicción que ayer le faltó

Cuando el ciclo continúa necesitando buenos resultados que lo mantengan erguido, la inminencia de la prueba internacional ya genera esa atmósfera que los hinchas tanto celebran. Ayer se pensó y se habló del miércoles. Ese es el día. Y todo Estudiantes lo siente de la misma manera.

Implica un riesgo con el cual debe convivir la dependencia de lo que genere en su desequilibrio Tiago Palacios. Su gambeta será vital para poner en aprietos al poderoso huésped.

El crecimiento de Aguirre hoy le saca ventaja a la apagada actualidad de Edwuin Cetré. El colombiano todavía no se pudo recuperar de la fallida transferencia a Brasil y del tan particular modo de buscarlo que tuvo Boca. Quiere y no puede. La imagen televisiva cuando salió del campo y se sentó en el banco de suplentes fue elocuente. Él sabe mejor que todos que su actualidad ha perdido poder de seducción.

En el contexto descripto Castro tiene la oportunidad de meterse por Farías. La entidad del oponente lo vuelve necesario para no perder la pulseada del mediocampo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast

Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira

Berisso, sede de una jornada de memoria y testimonio

Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos

Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs

Estudiantes en deuda Empató y ahora piensa en la Copa
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes en deuda Empató y ahora piensa en la Copa

“Me gustó el equipo, pero le faltó agresividad”

Piovi: “Generamos mucho, pero no tuvimos claridad a la hora de definir”

Sin pausa, el Pincha pone el foco en el cruce copero ante Flamengo
La Ciudad
La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica
Platenses recurren cada vez más a la IA como apoyo emocional y hasta reemplazo terapéutico
Cada vez más platenses hacen malabares: radiografía del mercado laboral en la Región
La Plata: cuatro décadas de crecimiento y una expansión marcada hacia el Oeste
Villa Elisa ya es epicentro del cine gracias a la pasión de sus vecinos
Policiales
Hartazgo total en Villa Castells: electrifican alambrados por la inseguridad
Irrumpieron armados y sembraron pánico en un comercio de Los Hornos
Un edificio paralizado en la mira de la Justicia
Impactante vuelco en City Bell tras un choque
La Loba Capitolina de Plaza Italia no está y explicaron qué ocurrió
Espectáculos
Picante cruce de Pablo Echarri y Mario Pergolini: "No seas kuka" y "sos bastante gorilón"
VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Así en la Rosada como en la pocilga de GH
Elke Aymonino: “Me transformé en fan de Isa Kremer”
Política y Economía
Grieta por Malvinas Villarruel y Ajmechet, con los tacones de punta
Adorni “entrena” para su “partido” en Diputados con la oposición al acecho
El endeudamiento de las familias se agrava: la mora, en nivel récord
La Universidad fijó una actitud política
Viento externo y debilidad interna: crece la presión cambiaria en Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla