El prólogo de la gran cita copera fue un bodrio sin actuaciones relevantes

La situación de gol más clara. el Cabezazo de Amondarain que desvió Guido herrera / Nicolás Braicovich

Estudiantes pareció asumir sin bronca haber jugado un partido mediocre y no poder ganar en su estadio frente a Talleres de Córdoba. Sin haber “acelerado a fondo” en nìngún momento del aburrido trámite, el equipo del Cacique Medina brindó la imagen de haber afrontado el compromiso local esperando la gran cita copera del próximo miércoles frente a Flamengo.

El técnico cuidó a Guido Carrillo, a Tiago Palacios y a Brian Aguirre en la primera y evidente muestra del verdadero interés que le generaba la pulseada de ayer.

El Pincha reguló su ambición. Por supuesto que le hubiera gustado ganar, pero se advirtió con claridad que guardó energías para la noche de gala frente al campeón continental.

PARTIDO ABURRIDO: FALTÓ VÉRTIGO Y CONVICCIÓN EN AMBOS ATAQUES

Más allá de las declaraciones diplomáticas, a los dos les cayó bien el empate.

¡Cómo habrá sido de baja la vara del interés que los hinchas se entusiasmaron cuando ingresaron al mismo tiempo Carrillo, Palacios y Aguirre.

El cabezazo de Amondarain desviado por Herrera muy cerca del final del tedioso primer capítulo fue la situación más cercana al gol.

Ninguno quería perder y tampoco los volvía locos la posibilidades de quedarse con todo lo que había en juego.

Está muy claro que la Libertadores es lo que más le importa al León. El equipo fue para adelante, aunque de ninguna manera extremó recursos para alcanzar la victoria.

Una arista analítica no deja bien parados a Adolfo Gaich, Facundo Farías, Gabriel Neves y Eros Mancuso. Los cuatro no terminan de convencer. No son titulares y jugaron como para mantener su status de suplentes.

Débil en ataque, el único que demostró tener hambre de gol fue Amondarain. El pibe se hace querer

Ellos tendrían que haber sido los de mayor ímpetu porque necesitaban convencer. Y no lo hicieron. Más allá de que el pibe Amondarain volvió a estar (junto a Fernando Muslera) en lo más alto del podio de las calificaciones, Gaich no se hizo notar, Farías volvió a “prometer sin cumplir”, Neves se equivocó demasiado en las entregas y Mancuso luce desconocido respecto del nivel que supo tener en su anterior etapa en el club.

El DT ya sabe la formación que pondrá en cancha durante la semana. Ningún hombre alternativo acumuló méritos como para generarle dudas o hacerlo cambiar de opinión.

el miércoles sí saldrá con la convicción que ayer le faltó

Cuando el ciclo continúa necesitando buenos resultados que lo mantengan erguido, la inminencia de la prueba internacional ya genera esa atmósfera que los hinchas tanto celebran. Ayer se pensó y se habló del miércoles. Ese es el día. Y todo Estudiantes lo siente de la misma manera.

Implica un riesgo con el cual debe convivir la dependencia de lo que genere en su desequilibrio Tiago Palacios. Su gambeta será vital para poner en aprietos al poderoso huésped.

El crecimiento de Aguirre hoy le saca ventaja a la apagada actualidad de Edwuin Cetré. El colombiano todavía no se pudo recuperar de la fallida transferencia a Brasil y del tan particular modo de buscarlo que tuvo Boca. Quiere y no puede. La imagen televisiva cuando salió del campo y se sentó en el banco de suplentes fue elocuente. Él sabe mejor que todos que su actualidad ha perdido poder de seducción.

En el contexto descripto Castro tiene la oportunidad de meterse por Farías. La entidad del oponente lo vuelve necesario para no perder la pulseada del mediocampo.