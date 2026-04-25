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Política y Economía |Cumbre libertaria en suipacha

Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos

En medio de la interna que cruza al espacio, logró juntar al sector de Caputo, su propio armado con Pareja a la cabeza y Santilli 

Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos

karina Milei junto a Sebastián pareja y Diego Santilli en la reunión libertaria que se realizó en suipacha/LLA

26 de Abril de 2026 | 02:25
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La disputa interna en La Libertad Avanza que en las últimas semanas había alcanzado alto voltaje y fuerte exposición pública, encontró ayer algún dique de contención en la figura de Karina Milei. La secretaria General de la Presidencia convocó a una jornada en Suipacha en la que logró juntar a las distintas tribus que reportan al esquema del oficialismo.

Por un lado, estuvo el karinismo liderado por Sebastián Pareja. Pero también, y es ése el dato novedoso, varios representantes de Las Fuerzas del Cielo, el sector que comanda el asesor presidencial Santiago Caputo, duramente enfrentado con la hermana del Presidente.

En los últimos días varios tuiteros caputistas la emprendieron contra Pareja y por elevación contra la propia funcionaria nacional a raíz de una denuncia que formuló el presidente de La Libertad Avanza bonaerense contra algunos de ellos por haber publicado su número de teléfono.

La disputa es aún más antigua. Con todo el poder en sus manos delegado por Karina, Pareja armó las listas de candidatos para las elecciones de septiembre del año pasado y relegó prácticamente a la inexistencia al sector de Caputo. Desde allí, la disputa no hizo más que escalar.

Pero ayer, en medio de los avatares que sacuden al Gobierno nacional con el caso Adorni a la cabeza y la compeja situación económica y social, Karina Milei logró el gesto de unidad al que se sumaron además Diego Santilli, actual ministro del Interior, el senador provincial del PRO, Guillermo Montenegro, y Diego Valenzuela, otro legislador bonaerense pero cercano a Patricia Bullrich.


Por el lado del caputismo participaron el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, su par nacional Santiago Santurio y Joaquín Ojeda. A esa delegación le faltó otra espada: Agustín Romo, quien en los próximos días será desplazado de la presidencia del bloque de diputados provinciales de LLA y reemplazado por el parejista Juanes Osaba.

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El otro dato político es que Karina Milei juntó a los nombres que pujan por ser candidatos a gobernador: Pareja, Santilli y Valenzuela.

La excusa formal del encuentro de los libertarios fue lanzar el programa de este año de su Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. Pero de fondo, la intención fue lanzar un mensaje de orden interno en medio de los cruces que en algún momento se salieron de control.

A la hora de los discursos, todos los cañones apuntaron a la pelea por la Gobernación que se dará en 2027. “La Libertad Avanza tiene un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei”, dijo la hermana del Presidente. Y agregó que ese objetivo será posible porque el espacio está haciendo “el trabajo que durante años nadie hizo”.

En el tramo más enfático de su mensaje, llamó a fortalecer el despliegue político en todo el territorio bonaerense y sostuvo que “necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia”, al señalar que esa transformación se va a lograr “con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”. 

“Tenemos un objetivo claro que es ganar la provincia de Buenos Aires”

“El Presidente nos pidió alcanzar un objetivo claro: ganar la provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo. Por eso nos encontramos junto a más de 1500 dirigentes aquí en Suipacha, para definir la formación y capacitaciones que hacen falta para estar a la altura de ese desafío. Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que bajo la conducción de La Libertad Avanza esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios”, dijo por su parte Pareja.

En tanto, Santilli sostuvo: “Hay que prepararse para el camino que viene. Y lo que viene es ganar la provincia de Buenos Aires. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia. Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos”.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de Miriam Niveyro y Luciano Olivera. También participaron del encuentro los diputados nacionales Santiago Santurio, Joaquín Ojeda, Álvaro García, Alejandro Carrancio y Rubén Torres, junto a los legisladores bonaerenses Diego Valenzuela, Nahuel Sotelo, Carlos Curestis y Juan Osaba, entre otros.

 

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