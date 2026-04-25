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A 40 años de Chornobyl: berisso sede de una jornada de memoria y testimonio

A 40 años de Chornobyl: berisso sede de una jornada de memoria y testimonio

Una noria abandonada en la localidad de Pripyat, cerca de Chernobil

25 de Abril de 2026 | 14:47

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La Asociación Ucrania de Cultura Prosvita – Filial Berisso invita a la comunidad a participar de una jornada especial en conmemoración de los 40 años del desastre de Chornobyl, bajo el lema “La huella invisible: 40 años de resiliencia”.

El encuentro se realizará este domingo desde las 15.30 y propone un espacio de reflexión y memoria a partir del análisis y el testimonio directo de protagonistas vinculados a uno de los hechos más impactantes del siglo XX.

La actividad contará con la disertación del analista Gustavo Sterczek, autor del libro “Chernobil, los hijos del átomo”, y con el testimonio —en modalidad híbrida— de Oleksandr Zahorodnyuk, “liquidador” que participó en las tareas de limpieza tras el accidente nuclear ocurrido en 1986.

Bajo la consigna de mantener viva la memoria, la jornada busca rendir homenaje al coraje, el sacrificio y la resiliencia del pueblo ucraniano, al tiempo que invita a reflexionar sobre el impacto humano y ambiental de la tragedia.

Desde la organización convocaron a vecinos, instituciones y familias de Berisso a sumarse a esta propuesta que combina historia, identidad y memoria colectiva.

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Cuándo: domingo 26 de abril.

Hora: 15:30 (recepción) | 16:00 (inicio).

Dónde: Av. Montevideo 1088, Berisso.

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