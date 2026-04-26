Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Economía Dominical |Enfoque

Mas dólares, de menos manos y se exporta más cantidad, pero no mejor

Las ventas externas aparecen como uno de los principales motores de crecimiento pero con alta concentración sectorial

Mas dólares, de menos manos y se exporta más cantidad, pero no mejor

Hay más exportaciones pero son menos los que exportan / WEB

Instituto de Economía Aplicada

26 de Abril de 2026 | 03:46
Edición impresa

Universidad del Este

El último informe del INDEC sobre el Índice de Comercio Exterior (ICA) volvió a poner en el centro del debate el desempeño exportador argentino. En un contexto de estabilización macroeconómica y mayor apertura comercial, las ventas externas aparecen como uno de los principales motores de crecimiento. Sin embargo, un análisis más detallado muestra una dinámica menos lineal: el aumento de las exportaciones convive con alta concentración sectorial y límites estructurales que condicionan su sostenibilidad.

El dato agregado muestra una mejora en los últimos meses en los precios (empujados por el petróleo, pese a que en el agro se mantienen bajos) que se suma a un incremento sostenido en las cantidades desde los mínimos de enero 2024, especialmente en sectores vinculados a recursos naturales. En otras palabras, Argentina exporta más, pero no necesariamente mejor.

El agro vuelve a ser el principal protagonista. La recuperación productiva tras la sequía de 2023 permitió un fuerte rebote en los volúmenes exportados, particularmente en cereales, soja y derivados. Sin embargo, en este rubro este impulso encuentra un límite en los precios internacionales, que se mantienen por debajo de los picos recientes. Esto implica que, incluso con mayores cantidades, el ingreso de divisas no crece al mismo ritmo, lo que modera el impacto positivo sobre la balanza comercial. Aún así, en el primer trimestre del año los cereales representaron un 18,5% del valor total exportado (cuando todavía no comenzó la cosecha de oleaginosas).

A este núcleo tradicional se suma con creciente relevancia el complejo energético. Las exportaciones de petróleo y gas —impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta— muestran un dinamismo significativo y se consolidan como uno de los pocos sectores con capacidad de expandir tanto volúmenes como generación neta de divisas. Este proceso, sin embargo, refuerza una tendencia de fondo: la creciente primarización de la canasta exportadora. El petróleo crudo llegó a representar una exportación de 1.560 millones en el primer trimestre, lo que representa el 7,1% del total.

Cuando se observa la composición de las exportaciones, la concentración es evidente. Un conjunto reducido de complejos —agroindustria y energía— explica la mayor parte del crecimiento, mientras que las manufacturas de origen industrial muestran estancamiento desde la post-pandemia. En muchos casos, estos sectores enfrentan problemas de competitividad derivados de la apreciación cambiaria real, el aumento de costos en dólares y la mayor competencia externa en mercados regionales.

LE PUEDE INTERESAR

IA para pymes: cómo usarla bien y por qué conviene empezar ya

LE PUEDE INTERESAR

Guanaco y burro, las carnes alternativas que buscan un lugar en la mesa de los argentinos

Este punto es clave para entender los límites del actual esquema. El tipo de cambio real, incluso sin un atraso explícito administrado, se mantiene en niveles que dificultan la expansión de sectores industriales exportadores. En este contexto, el crecimiento de las exportaciones tiende a concentrarse en actividades con ventajas naturales o escalas globales, dejando rezagado al resto del entramado productivo.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La diversificación de la oferta exportable todavía es una materia que no se aprobó
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast

Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira

Berisso, sede de una jornada de memoria y testimonio

Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos

Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs

Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Estudiantes en deuda Empató y ahora piensa en la Copa
Últimas noticias de Economía Dominical

Tasas sin servicios: el peso municipal ahoga a las pymes

Dos argentinas: el interior crece mientras el AMBA se endeuda para subsistir

Presentaron propuestas para aliviar la situación de las pymes

IA para pymes: cómo usarla bien y por qué conviene empezar ya

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla