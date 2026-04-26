La Plata: cuatro décadas de crecimiento y una expansión marcada hacia el Oeste

El contraste entre una imagen satelital tomada en 1984 y su equivalente de 2022. Una muestra clara sobre cómo creció y se expandió la región / web

En las últimas cuatro décadas, el partido de La Plata atravesó un proceso de crecimiento poblacional sostenido que modificó de manera significativa su configuración territorial. Entre 1980 y 2022, la población total pasó de 477 mil a más de 755 mil habitantes, consolidando a la Ciudad como uno de los principales centros urbanos del país.

Sin embargo, este crecimiento no fue homogéneo. Mientras el casco urbano mantuvo su centralidad y un incremento moderado —pasando de 188 mil a poco más de 220 mil habitantes—, el fenómeno más relevante se dio en las localidades periféricas, especialmente en el eje Oeste del partido.

Allí, el avance de la urbanización transformó profundamente zonas que históricamente habían tenido un perfil rural o semi-rural. Melchor Romero es uno de los casos más representativos: su población creció de 11.449 habitantes en 1980 a más de 41 mil en 2022, casi cuadruplicándose.

Una dinámica similar se observa en Lisandro Olmos, que pasó de 9.700 a casi 22 mil habitantes, y en Abasto, que superó los 15 mil. En todos estos casos, el crecimiento fue sostenido a lo largo de las décadas, acompañado por la expansión del tejido urbano y la consolidación de nuevos barrios.

ETCHEVERRY, ARANA, EL PELIGRO Y LOS HORNOS

El proceso también alcanza a otras localidades del Oeste como Etcheverry, Arana y El Peligro, que, aunque partían de poblaciones más reducidas, registraron aumentos significativos. Arana, por ejemplo, multiplicó varias veces su población, al igual que El Peligro, que pasó de poco más de 1.500 a más de 6.500 habitantes.

En este contexto, Los Hornos ocupa un lugar destacado. Con más de 74 mil habitantes en la actualidad, se consolidó como una de las localidades más pobladas del partido. Su crecimiento, desde los 43 mil habitantes en 1980, refleja no solo un aumento sostenido, sino también su rol estratégico como área de expansión cercana al casco urbano.

VILLA ELVIRA, ALTOS DE SAN LORENZO Y SAN CARLOS

Más hacia el sur y sudoeste, localidades como Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y San Carlos también evidencian un fuerte crecimiento. Villa Elvira pasó de 40 mil a más de 69 mil habitantes, mientras que San Carlos superó los 54 mil. Estos sectores consolidaron su peso demográfico y acompañaron el corrimiento de la Ciudad hacia sus bordes.

En paralelo, el eje norte presenta una dinámica diferente, pero igualmente significativa. City Bell, Villa Elisa y Manuel B. Gonnet crecieron de manera sostenida, alcanzando entre 18 mil y 34 mil habitantes, en un proceso vinculado a la expansión residencial y a nuevos patrones de urbanización.

Otras localidades como Gorina, Hernández y Arturo Seguí también incrementaron notablemente su población, consolidándose como áreas intermedias entre el casco y las zonas más periféricas.

Incluso en localidades de menor tamaño, los cambios son evidentes. Villa Garibaldi–Parque Sicardi pasó de menos de 200 habitantes a más de 6.900, mientras que El Rincón y Savoia también registraron crecimientos importantes en términos relativos.

SECTORES CON UNA EVOLUCIÓN MÁS ESTABLE

En contraste, algunos sectores muestran una evolución más estable o incluso con leves variaciones, como Tolosa o Ringuelet, que mantuvieron niveles poblacionales similares a lo largo de los años.

En conjunto, los datos reflejan una Ciudad en expansión, donde el crecimiento se desplaza desde el centro hacia la periferia, con especial intensidad en el Oeste. Este proceso plantea nuevos desafíos en términos de planificación urbana, infraestructura y acceso a servicios.

Entender cómo y dónde creció La Plata en las últimas décadas resulta clave para proyectar su desarrollo futuro y acompañar de manera equilibrada la transformación de su territorio.