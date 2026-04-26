Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Economía Dominical |TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL

IA para pymes: cómo usarla bien y por qué conviene empezar ya

IA para pymes: cómo usarla bien y por qué conviene empezar ya

El economista y empresario platense Sergio candelo / WhatsApp

Esteban Pérez Fernández

Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com

26 de Abril de 2026 | 03:45
Edición impresa

La inteligencia artificial dejó de ser un tema exclusivo de las grandes corporaciones. Hoy, cualquier pyme argentina puede incorporarla a su rutina de trabajo sin inversiones millonarias ni equipos de desarrollo propios. Así lo plantea Sergio Candelo, economista y CEO de Snoop Consulting, quien advierte que el momento para dar ese paso es ahora, antes de que las condiciones económicas de acceso a estas herramientas cambien de manera sustancial.

“La IA hay que verla como un asistente estratégico”, señala Candelo. “No reemplaza al humano, pero puede optimizar enormemente la productividad si el usuario sabe supervisar y validar lo que recibe.” El especialista subraya que muchas de las herramientas disponibles ya están integradas en servicios que las empresas utilizan cotidianamente, como Gemini en Google Workspace o Copilot en Microsoft Teams, lo que elimina la barrera de entrada tecnológica para quienes quieran comenzar.

Entre las aplicaciones más concretas que menciona figuran el análisis de datos internos para detectar tendencias, la mejora de presentaciones comerciales, la definición de políticas de precios y manejo de stock, y la automatización de tareas administrativas repetitivas. “El empresario pyme tiene que detenerse y preguntarse: ¿esto que hago de forma rutinaria se puede resolver con IA?”, plantea. En esa línea, destaca el uso de agentes que automatizan el seguimiento de proyectos, la transcripción de reuniones y la extracción automática de conclusiones y tareas asignadas a cada integrante del equipo.

Uno de los puntos centrales de la mirada de Candelo es la necesidad de que haya siempre una persona que revise el resultado que produce la IA. La razón es técnica: estos sistemas funcionan de manera probabilística, es decir, generan respuestas en función de qué palabras tienen mayor probabilidad estadística de seguir a otras, no porque accedan a una verdad verificada.

“La IA puede equivocarse incluso en datos sencillos y públicos, como la cotización del euro o del oro, y encima insistir en el error”, advierte el economista. A ese fenómeno lo llama “rulo”: un bucle en el que el modelo sostiene una respuesta incorrecta de manera reiterada. Por eso, el especialista recomienda no depender de una sola herramienta y comparar los resultados entre distintas plataformas, como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot. Incluso sugiere usar una IA para pedirle que valide la información que proporcionó otra.

Pero la validación tiene también una dimensión profesional. “El que pone el gancho ante un cliente o un superior es la persona, no la máquina”, dice Candelo. La responsabilidad final siempre recae sobre el humano, y delegar sin leer ni controlar el resultado no solo expone a errores: también impide que el usuario aprenda y procese el contenido. “Si no leés lo que te devuelve la IA, el conocimiento no queda en tu cabeza”, resume. Candelo introduce un concepto clave para entender la urgencia del momento: el “subsidio” actual.

LE PUEDE INTERESAR

Guanaco y burro, las carnes alternativas que buscan un lugar en la mesa de los argentinos

LE PUEDE INTERESAR

Chaco tiene 5 veces más pensiones que la Provincia

Hoy, las principales herramientas de IA se ofrecen mediante suscripciones mensuales de entre U$S10 y U$S20, un costo fijo que permite un uso intensivo sin sorpresas en la factura. Pero eso, según el economista, tiene los días contados.

“El que pone el gancho ante un cliente es la persona, no la máquina”

“Se prevé que hacia 2027 el modelo de negocio migre a un esquema de pago por consumo, basado en tokens”, explica. Eso significa que cada consulta o interacción tendrá un costo variable, lo que podría encarecer de manera significativa el uso intensivo de estas tecnologías. En ese escenario, las empresas que ya hayan incorporado la IA a su rutina de trabajo estarán en una posición mucho mejor que las que recién estén aprendiendo.

“Ahora es el momento de aprender, experimentar e integrar estas herramientas al trabajo diario, con costos previsibles y bajos”, sostiene Candelo. La recomendación es clara: aprovechar este período de precios estables para abandonar los procesos manuales repetitivos y ganar productividad antes de que las reglas comerciales de las plataformas se modifiquen.

Para el especialista, el potencial de la IA en las pymes no reside en reemplazar al equipo humano sino en liberarlo de tareas de bajo valor para que pueda concentrarse en decisiones estratégicas. La tecnología procesa datos con una velocidad que ninguna persona puede igualar, pero el pensamiento crítico, la responsabilidad y la validación siguen siendo, por ahora, territorio exclusivamente humano.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast

Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira

Berisso, sede de una jornada de memoria y testimonio

Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos

Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs

Estudiantes en deuda Empató y ahora piensa en la Copa
Últimas noticias de Economía Dominical

Tasas sin servicios: el peso municipal ahoga a las pymes

Dos argentinas: el interior crece mientras el AMBA se endeuda para subsistir

Presentaron propuestas para aliviar la situación de las pymes

Mas dólares, de menos manos y se exporta más cantidad, pero no mejor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla