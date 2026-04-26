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La Ciudad |Su fallecimiento

María Florencia Busso

María Florencia Busso
26 de Abril de 2026 | 03:35
Edición impresa

A los 42 años falleció María Florencia Busso, causando un profundo pesar entre sus familiares y amigos.

Había nacido el 10 de octubre de 1983 en La Plata. Fue la tercera hija del matrimonio integrado por Alicia Natale y Hugo Busso, y su llegada colmó de alegría a sus hermanos mayores, Andrea y Hugo.

Su infancia transcurrió rodeada de amor y contención, en un marco de verdadera unión familiar.

Ingresó al Colegio Corazón Eucarístico de Jesús desde el Jardín de Infantes, formando parte de la primera sala de 3 años, y allí mismo cursó sus estudios primarios y secundarios, acompañada por una comunidad educativa que fue parte importante de su formación y crecimiento personal.

El colegio se convirtió en su segundo hogar, acompañándola y conteniéndola en momentos significativos de su vida, como la temprana pérdida de su madre y el inicio de su prolongada enfermedad. Allí también nacieron lazos de amistad profundos que perduraron a lo largo del tiempo.

Tras finalizar sus estudios, cursó Producción de Televisión en TEA Imagen e inició su carrera profesional en Utilísima Satelital, Artear y Magazine, espacios en los que creció profesionalmente y construyó vínculos de afecto.

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Desde 2010 formaba parte del Movimiento Cristiano de Mujeres de Rugby La Plata, comunidad en la que participó activamente y asumió distintos roles, además de forjar lazos cercanos.

Fue una tía presente en la vida de sus cinco sobrinos, quienes hoy lamentan con inmenso dolor su partida.

Hincha del Lobo, a diferencia de su padre, compartía junto a su hermano la pasión por los colores albiazules. Amante de los viajes y de los pequeños placeres cotidianos, encontraba su mayor felicidad en los momentos compartidos con su familia y sus afectos.

Se distinguía por su gran sentido del humor, por encontrar siempre la palabra justa en el momento indicado y por su permanente disposición a escuchar y ayudar con generosidad y sensibilidad.

Durante años atravesó una enfermedad que enfrentó con entereza, dejando un ejemplo de fortaleza. Quienes la conocieron destacan su amor y bondad. La tristeza por su partida es inmensa, pero su recuerdo permanecerá vivo en su hermosa sonrisa.

 

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