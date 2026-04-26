Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Enfoque

Señales de debilidad en el Gobierno, la oposición en movimiento y la disputa por el futuro político

Señales de debilidad en el Gobierno, la oposición en movimiento y la disputa por el futuro político

Germán López

26 de Abril de 2026 | 03:48
Edición impresa

Hay una metáfora muy usada en la política -y bastante desgastada- que sostiene que cuando los tiburones huelen sangre se despierta su apetito. Describe aquellas situaciones en las que una repentina señal de debilidad moviliza a adversarios que hasta entonces permanecían expectantes. Algo de eso parece ocurrir hoy con el gobierno de Javier Milei, atravesado desde hace semanas por escándalos que erosionan su proclamado apego a la moral pública y por un frente económico menos sólido de lo que prometía: inflación persistente, consumo sin reacción clara y creciente malhumor social.

El peronismo ha dado históricas muestras de ese instinto depredador.

Sin embargo, que haya olor a sangre no implica necesariamente un festín de carne y huesos rotos. Los tiburones de hoy tampoco son los mismos. Algunos parecen más concentrados en un canibalismo interno que enfrenta a Axel Kicillof con La Cámpora. La disputa por el control territorial y la estrategia electoral ya entró en fase abierta. El kirchnerismo más duro no da señales de alinearse detrás del Gobernador, que acaba de desplazar a Máximo Kirchner de la conducción partidaria bonaerense. En ese marco se inscriben los cuestionamientos de Mayra Mendoza por la supuesta falta de compromiso con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y las advertencias de sectores kirchneristas sobre la estabilidad futura si continúa presa. El objetivo parecería ser bajarle el precio para negociar en mejores condiciones.

LE PUEDE INTERESAR

La lupa sobre gastos millonarios en propiedades con dinero de la AFA

LE PUEDE INTERESAR

Incendios, basurales y otros problemas en las canteras de la Región

También se juega allí la sucesión bonaerense, con Sergio Massa intentando preservar centralidad a pesar de los enchastres que arroja el escándalo de las SIRA. Todo, en medio de una gira europea en la que Kicillof buscó proyectarse hacia 2027.

LA MOVIDA DE MACRI

Del lado de la oposición no peronista, Macri volvió a medir sus posibilidades de ser candidato o, al menos, de ejercer influencia decisiva en el armado opositor. En esa línea se interpretó el respaldo que recibió de Paolo Rocca, quien alentó la construcción de una alternativa “racional”. El gesto del CEO de Techint coincidió con el lanzamiento del lema “Somos el próximo paso”, con el que el expresidente busca testear la posibilidad de recuperar los electores que se fueron a terreno libertario en las últimas elecciones.

En esa decisión influye el desgaste oficialista que empiezan a reflejar las encuestas. Sondeos recientes muestran una caída en la aprobación de Milei y una leve recomposición opositora. Según la consultora Zuban Córdoba, parte del electorado que acompañó a La Libertad Avanza en octubre aparece hoy más dispuesto a votar según afinidades políticas que por el llamado “voto pánico”.

Gustavo Córdoba, director de la firma, sostuvo además que se observa una recuperación de las marcas partidarias tradicionales. Según sus mediciones, la UCR pasó de 1 a 6 puntos de intención de voto y el PRO de 2 a 7, luego de haber quedado reducidos a mínimos durante el pico de popularidad libertario.

LA PELEA CON LA PRENSA

Decidido a no ahorrarse conflictos, el Gobierno volvió esta semana a confrontar con la prensa. Entre la imprudencia de un periodista que ingresó con un dispositivo clandestino para registrar imágenes en zonas restringidas y la desproporcionada reacción oficial de suspender acreditaciones, subyace una desconfianza constitutiva de Milei -por no decir hostilidad- hacia el periodismo. De poco sirve enojarse con la lluvia: lo sensato es prepararse para cuando llega. Al igual que el clima, el periodismo es un fenómeno ambiental de la democracia; no puede apagarse ni ignorarse sin consecuencias.

En este contexto adverso, en la Casa Rosada creen que lo peor del llamado “Adornigate” ya pasó y buscan retomar la iniciativa. Para eso apuestan a que abril cierre con una inflación inferior al 3% y a exhibir datos económicos favorables, como el récord exportador de marzo. En paralelo, intentan recuperar la agenda política con un proyecto de reforma electoral que incluiría la eliminación de las PASO, la implementación de ficha limpia y mayores exigencias para conservar la personería partidaria.

UN GRAN DESAFÍO PARA ADORNI

Con ese telón de fondo, el jefe de Gabinete deberá afrontar este miércoles, en Diputados, un duro desafío durante la presentación de su primer informe de gestión. Según versiones, prepara “carpetazos” para responder a los cuestionamientos opositores sobre su conducta patrimonial. Si la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo se transformó en un duelo de hinchadas, es razonable prever un escenario similar -o peor- esta vez.

Como les ocurrió a Mauricio Macri y a otros presidentes antes que él, Milei ingresa en la siempre riesgosa crisis de mitad de mandato: ese punto en el que se agota el crédito inicial, la economía exige resultados rápidos y concretos y la oposición empieza a oler oportunidad. Allí se define si un gobierno logra consolidarse o comienza su desgaste irreversible.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast

Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira

Berisso, sede de una jornada de memoria y testimonio

Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos

Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs

Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

María Florencia Busso
Últimas noticias de Opinión

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

La lupa sobre gastos millonarios en propiedades con dinero de la AFA

Incendios, basurales y otros problemas en las canteras de la Región

Los X de la semana
Policiales
Hartazgo total en Villa Castells: electrifican alambrados por la inseguridad
Irrumpieron armados y sembraron pánico en un comercio de Los Hornos
Un edificio paralizado en la mira de la Justicia
Impactante vuelco en City Bell tras un choque
La Loba Capitolina de Plaza Italia no está y explicaron qué ocurrió
Espectáculos
Picante cruce de Pablo Echarri y Mario Pergolini: "No seas kuka" y "sos bastante gorilón"
VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Así en la Rosada como en la pocilga de GH
Elke Aymonino: “Me transformé en fan de Isa Kremer”
Información General
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
Ocurrencias: música rencorosa
Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Federación Bioquímica de la Provincia inauguró su nuevo edificio anexo en La Plata
El Gobierno en la mira: rechazo generalizado por impedir el acceso de la prensa a la Rosada
Deportes
Estudiantes en deuda Empató y ahora piensa en la Copa
El prólogo de la gran cita copera fue un bodrio sin actuaciones relevantes
VIDEO. “Me gustó el equipo, pero le faltó agresividad”
Piovi: “Generamos mucho, pero no tuvimos claridad a la hora de definir”
Sin pausa, el Pincha pone el foco en el cruce copero ante Flamengo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla