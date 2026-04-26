El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina
El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina
Señales de debilidad en el Gobierno, la oposición en movimiento y la disputa por el futuro político
Hartazgo total en Villa Castells: electrifican alambrados por la inseguridad
Platenses recurren cada vez más a la IA como apoyo emocional y hasta reemplazo terapéutico
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica
Villa Elisa ya es epicentro del cine gracias a la pasión de sus vecinos
La Plata: cuatro décadas de crecimiento y una expansión marcada hacia el Oeste
Cada vez más platenses hacen malabares: radiografía del mercado laboral en la Región
El prólogo de la gran cita copera fue un bodrio sin actuaciones relevantes
Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs
Mas dólares, de menos manos y se exporta más cantidad, pero no mejor
Viento externo y debilidad interna: crece la presión cambiaria en Argentina
IA para pymes: cómo usarla bien y por qué conviene empezar ya
El “Súper Niño”: el fenómeno climático que podría cambiar el panorama del campo bonaerense
El endeudamiento de las familias se agrava: la mora, en nivel récord
Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos
“Los populismos promueven la idea de que los periodistas son corruptos”
Fernando Mengui: una vida dedicada al arte de la observación
Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira
De Chernobyl a la invasión rusa, las “dos guerras” de Nicolái
Chernobyl: qué se ve en la ciudad de la tragedia, luego de 40 años
Evacúan a Trump tras un tiroteo en una cena y detienen al atacante
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los principales centros internacionales de monitoreo climático comenzaron a encender las alertas sobre la posible llegada de un nuevo episodio de El Niño hacia la segunda mitad de 2026. Los modelos de pronóstico coinciden en que existe una probabilidad creciente de que el fenómeno se desarrolle a partir del invierno, con impactos que podrían sentirse con fuerza en la primavera sobre el centro y el noreste de la Argentina. En el ámbito agropecuario, donde cada milímetro de lluvia puede definir el destino de una campaña, la evolución del fenómeno ya es seguida con atención.
Las proyecciones más recientes indican que el Pacífico ecuatorial podría comenzar a calentarse progresivamente en los próximos meses, una señal típica del inicio de la fase cálida del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). Este patrón oceánico-atmosférico modifica la circulación global del aire y altera el régimen de lluvias en diferentes regiones del planeta, generando períodos más húmedos o más secos según la zona.
En términos simples, El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico central y oriental se vuelven más cálidas de lo normal durante varios meses consecutivos. El fenómeno opuesto es La Niña, que se caracteriza por temperaturas oceánicas más frías que el promedio. Ambos eventos forman parte de un ciclo natural que se repite cada pocos años y que tiene repercusiones directas en la producción agrícola.
La importancia del momento en que se desarrolla el fenómeno también es clave. Cuando El Niño se consolida durante el invierno del hemisferio sur, suele traducirse en un aumento de las precipitaciones hacia fines de la primavera y el verano en gran parte de la Cuenca del Plata, una región que incluye a buena parte de las zonas productivas de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.
El escenario actual muestra que el planeta todavía se encuentra bajo influencia de La Niña, aunque en fase de debilitamiento. Los informes climáticos más recientes anticipan que el sistema podría transitar hacia una etapa neutral en los próximos meses, antes de dar paso a un posible episodio de El Niño.
Según las proyecciones del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, existe una probabilidad superior al 60% de que el fenómeno comience a desarrollarse entre junio y agosto de 2026. De confirmarse, el evento podría extenderse hasta finales de ese mismo año.
LE PUEDE INTERESAR
La hora de las localidades: un nuevo eje de la construcción
LE PUEDE INTERESAR
Crece la bronca vecinal por el humo tóxico que se repite a diario
Existen chances superiores al 60% de que el fenómeno comience entre junio y agosto
Otros centros de investigación climática coinciden con esta tendencia. El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad, dependiente de la Universidad de Columbia, también ubica las probabilidades de El Niño por encima del 50% a partir del trimestre mayo-junio-julio.
Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre la intensidad que podría alcanzar el evento. Los modelos climáticos sugieren que existe aproximadamente una posibilidad de uno en tres de que el fenómeno sea fuerte hacia el último trimestre del año, lo que abre la puerta a un escenario más extremo.
En los últimos días comenzó a circular con fuerza la expresión “Súper Niño”, un término utilizado para describir episodios especialmente intensos del fenómeno. Aunque no es una categoría oficial en todos los organismos meteorológicos, suele emplearse cuando las anomalías de temperatura en el Pacífico ecuatorial superan los +2 grados centígrados durante varios meses consecutivos.
Este nivel de calentamiento oceánico se registra en la región conocida como Niño 3.4, un área clave para monitorear el comportamiento del sistema climático. Cuando la desviación térmica supera el umbral de +2 °C, el evento pasa a ser considerado extremadamente fuerte.
En la historia reciente hubo algunos ejemplos notorios de este tipo de episodios. Los eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 provocaron alteraciones climáticas de gran escala, con inundaciones en algunas regiones del planeta y sequías severas en otras.
Los científicos advierten que el cambio climático podría aumentar la frecuencia o la intensidad de estos eventos extremos. El calentamiento desigual de los océanos, especialmente en el Pacífico occidental, aparece como uno de los factores que podrían favorecer la aparición de episodios más intensos en el futuro.
Para Argentina, la llegada de El Niño suele traducirse en un cambio significativo en el régimen de lluvias. El patrón histórico muestra que la fase cálida del ENSO tiende a generar primaveras y veranos más húmedos en el centro y el noreste del país.
Las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires suelen ser algunas de las más influenciadas por este fenómeno. También se registran impactos en la región del Litoral y parte del nordeste argentino, donde las precipitaciones pueden aumentar por encima de los valores normales.
En un contexto marcado por años recientes de sequía asociados a La Niña, la llegada de un Niño podría representar un alivio para los perfiles de humedad del suelo. La recuperación de reservas hídricas es clave para el desarrollo de cultivos como la soja y el maíz, pilares de la producción agrícola nacional.
Sin embargo, el fenómeno también tiene un costado menos favorable. Cuando las lluvias se vuelven demasiado intensas o frecuentes, pueden aparecer problemas de anegamiento, dificultades para las labores agrícolas y un aumento en la presión de enfermedades fúngicas sobre los cultivos.
Por esa razón, los especialistas suelen describir a El Niño como una espada de doble filo para el agro. Mientras que un aumento moderado de las precipitaciones puede favorecer el rendimiento de los cultivos, los excesos hídricos pueden generar pérdidas importantes.
La magnitud del impacto dependerá en gran medida del estado previo del suelo y de la distribución de las lluvias a lo largo de la temporada. No es lo mismo un evento con lluvias regulares y bien repartidas que uno con tormentas intensas concentradas en pocos días.
En paralelo al pronóstico de largo plazo, los modelos meteorológicos también anticipan episodios de inestabilidad en el corto plazo. Sistemas frontales podrían provocar lluvias y tormentas intensas en la franja central del país, con acumulados que en algunos casos podrían acercarse a los 100 milímetros.
Estas precipitaciones afectarían principalmente a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, antes de desplazarse hacia el norte del país. Al mismo tiempo, se prevé el retorno de las lluvias a sectores de la cordillera patagónica y a las llanuras del centro del país, regiones que venían atravesando períodos prolongados de escasez hídrica.
A pesar de las señales iniciales, los especialistas advierten que todavía es temprano para asegurar que el fenómeno alcance la intensidad de un “Súper Niño”. La evolución de las temperaturas oceánicas y de la atmósfera en los próximos meses será determinante para confirmar el escenario.
Incluso un evento moderado o fuerte puede modificar significativamente el patrón de lluvias en Sudamérica. Por esa razón, los organismos internacionales recomiendan un monitoreo constante del sistema climático para anticipar posibles impactos.
En el caso del agro argentino, esta información se vuelve una herramienta fundamental de planificación. Las decisiones sobre siembra, manejo de cultivos y estrategias productivas suelen apoyarse cada vez más en los pronósticos climáticos estacionales.
Mientras tanto, la mirada de productores y especialistas seguirá puesta en el Pacífico. Allí, a miles de kilómetros de los campos argentinos, se gestan muchas veces las condiciones que terminan definiendo el destino de una campaña agrícola. Si finalmente se concreta el escenario de un Niño fuerte o incluso de un “Súper Niño”, el clima de la próxima primavera podría marcar un punto de inflexión para el campo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí