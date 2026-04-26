BALLET

La Bayadera.- A las 18 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entradas gratuitas con reserva online.

MÚSICA

Blaky Balkan Band.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, música de los Balcanes con Gonzalo Acuña, dirección artística, Derbake, Davul y cante; Rodrigo Acuña, Guitarra y cante Kat, Saxo alto; Miguel García, saxo tenor; Santiago Santillán, trombón; Pablo Girardin, tuba y Agustín Martínez, percusión. Entrada libre y gratuita.

Camerata Argentina de Guitarras.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, obras de Ginastera, Brower, Guerrero, Piazzolla con dirección de Martín Marino.

Los Endos.- A las 20.30 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, homenaje a Genesis.

Noche flamenca.- A las 20.30 en Doble T, 23 entre 43 y 44, con el cante de Eugenio Romero, la guitarra de Martín Tovar y bailaoras en escena.

CINE

Hija mayor.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cecilia Kang.

Las mil y una noches.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pier Paolo Pasolini. Se proyecta en 35mm.

La Virgen de la Tosquera.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Laura Casabé.

Yo te saludo, María.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Jean-Luc Godard.

La banda de Jane de los monos.- A las 11 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Boy Olmi. Se proyecta junto a “San Francisco, el río olvidado”, de Renán Aparicio y Lucio Malizia, y “Sinfronteras”, de Wainer Méndez Solano, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Los abrazos.- A las 11 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236,d e Rodolfo Fabían Cabrera. Se proyecta con “Ramón”, de Albany Chuecos, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

La canción de Sami.- A las 14.30 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Iara lee. Se proyecta con “Los días de las grietas”, “¿Sueñan los centinelas del mar?”, “Pulke, te quiero” y “Akababuru. Expresión del asombro”, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Hijo mayor.- A las 16.30 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Cecilia Kang en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

En camino a Leo.- A las 16.30 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Ana Bárcenas Torres. Se proyecta con “Ser, no ser, ser muchas”, del Colectivo Silbando Bembas, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

Vlasta, el recuerdo no es eterno.- A las 19 en la Casa de Cultura de Villa Elisa, Arana 236, de Candela Vey y Tino Pereira. Se proyecta con “Retales”, de Juanjo Giménez, en el marco del Festival de Cine de Villa Elisa.

TEATRO

Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Nora Oneto.

Jeppener.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mauricio Serrano. Última función.

Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34. Dramaturgia: Pablo Fernández Iriarte (sobre un cuento de Raymond Carver) Dirección: José “Pollo” Canevaro

Petit hotel.- A las 20 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, obra de clown para todo público.

Acuerdo para cambiar de casa.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Griselda Gambaro con dirección de César Palumbo.

Modo Officina.- A las 20 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, de Malena Becerra, a cargo del grupo Generaciones, con dirección de Gonzalo Gómez Safar.

Pupina Plomer.- A las 20.30 en La Nonna, 47 esquina 3, presenta “Depende, el pasado no es problema”.

INFANTIL

Perritos al rescate.- A las 16 en La Nonna, 47 esquina 3, de Leo Ringer con dirección de Mariana Olhasso.

Payaso Manotas.- A las 16 en el Anfiteatro de la República de los Niños, Belgrano y 501. A la gorra.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 18 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Música: Tato Finocchi. Libro y dirección: Gastón Marioni.

EVENTOS

Desfile de mascotas.- A las 15.30 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, la tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en un encuentro especial que combina diversión, comunidad y conciencia. Entrada libre y gratuita.

Transradio 2026.- Desde las 15 en el Tacec del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se llevará a cabo la última jornada de la nueva edición del encuentro de arte sonoro. Se presentarán: obra acusmática “Percepción” de Simón Pérez y Jennitza (Jenny Maritza Ramírez Osorio); Luciana Rizzo presenta “Feedback Solo Set” y Diego Makedonsky, “Eliane en feedback-Ensayo sobre la tensión Nº 9” (performance y conversatorio); “Personas trabajando-Vol. 3”, de Rosa Nolly y Julia Arbos, en “Las misteriosas modulaciones búlgaras”; “Pulso”, de Jennitza en colaboración con DJ Mais; “N3xus”, performance audiovisual y live coding con la participación de Iris Saladino, Eric Sauerhering y Camilo Ortiz; Juan Orozco ofrece “Kaphas (patch 23)” y Maneco presenta en vivo su sistema modular Manecolabs.