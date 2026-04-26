La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica

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Arrancó con una movida barrial, pero ya hay unos 300 puestos. Denuncian la llegada de manteros reubicados
Una feria que funciona en el predio verde de la estación de tren de City Bell se convirtió en una “Saladita” con más de 300 puestos y desató la polémica. El grupo de vecinas que la impulsó denuncia el desembarco de manteros reubicados desde el casco urbano -e incluso de vendedores de otros municipios-, lo que, según se advierte, desvirtúa la iniciativa pensada para la comunidad local. En ese marco, vuelven a insistir con un reclamo de años: exigen la regularización urgente del espacio para no perder su fuente de trabajo.
El paseo de compras vecinal funciona todos los sábados en la zona parquizada sobre calle 12, entre 474 y 476, a metros de las vías. Surgió en 2021, en el contexto de la pandemia, como una propuesta solidaria impulsada por vecinas del barrio Savoia apuntando a encontrar una vía para mejorar sus ingresos.
Desde temprano, el movimiento es constante. Entre las ocho de la mañana y las siete de la tarde, cientos de puestos se despliegan sobre la vereda que da a calle 12 y en los senderos que atraviesan el predio y conectan con el tren y Camino Centenario, formando un circuito en forma de triángulo irregular.
En ese recorrido se ofrece de todo: ropa usada y nueva, calzado, accesorios, juguetes, libros, plantas, artículos para el hogar, productos artesanales e incluso propuestas gastronómicas que no cumplen con las normas de higiene y seguridad. Entre mesas, gazebos y mantas extendidas sobre el espacio verde, el paseo funciona hoy como un gran mercado a cielo abierto que, cada fin de semana, convoca a vecinos y visitantes de distintos puntos de La Plata.
Según relató un feriante que pidió reserva de identidad por temor a represalias, el proyecto nació como una feria americana impulsada por mujeres que comenzaron vendiendo ropa usada. “Era una propuesta bien barrial, entre vecinas. Éramos unas 35 y la delegación municipal nos había dado un permiso de palabra para trabajar porque no molestábamos a nadie”, recordó. Con el tiempo, aseguró, “todo se desbordó y perdió el sentido original”.
El crecimiento comenzó de forma gradual, pero se aceleró hace dos años tras los operativos municipales que desalojaron la venta informal en espacios públicos en el casco urbano. Este proceso -se aseguró- modificó por completo la fisonomía del lugar. En ese marco, se indicó que el cambio es notorio: de los 35 puestos iniciales se pasó a más de 300.
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“Cuando empezaron a cerrar ferias en el Centro, mucha gente se vino acá. Sabemos que varios ya habían sido censados y reubicados en otros lugares, como Meridiano V, pero se instalaron en City Bell”, señaló la feriante.
Otra emprendedora, que trabaja allí desde 2023 y también pidió reserva de identidad, describió el cambio con preocupación. Según su testimonio, comenzaron a instalarse vendedores con productos nuevos e incluso comerciantes con locales habilitados.
“Viene gente de Parque Saavedra, Altos de San Lorenzo y de muchos otros lugares como Constitución, Hudson, Florencio Varela y Berazategui. Se perdió el espíritu de feria americana”, afirmó.
Además, denuncian problemas producto del crecimiento desmedido como la falta de baños, la acumulación de basura y conflictos entre vendedores.
“Hemos recibido insultos y empujones. Algunos intentan corrernos para quedarse con el lugar”, sostuvo una de las feriante, al explicar el motivo por qué prefieren resguardar sus nombres y apellidos.
La situación también genera opiniones divididas entre los vecinos: algunos apoyan la iniciativa vecinal, mientras otros la cuestionan. “Hoy hay quejas porque creció mucho y se complica circular por la zona”, se reconoció.
El reclamo central apunta a la regularización formal del espacio. “Queremos que nos reconozcan como feria y poder pagar un canon si hace falta. Solo queremos trabajar”, expresó una de ellas, al asegurar que hace años se lo solicitan a la delegación comunal sin obtener respuestas concretas.
En tanto, entre los comerciantes del centro de City Bell se relativiza el impacto de la feria y aseguran que, en el contexto actual, no representa una problema para los negocios formales.
Ante la consulta de este diario, el Municipio no brindó detalles sobre la situación de la feria.
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