Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Funciona los sábados junto a la estación del tren

La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica

Arrancó con una movida barrial, pero ya hay unos 300 puestos. Denuncian la llegada de manteros reubicados

La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica

Las vecinas que iniciaron la feria piden la regulación / G. Calvelo

26 de Abril de 2026 | 03:48
Edición impresa

Una feria que funciona en el predio verde de la estación de tren de City Bell se convirtió en una “Saladita” con más de 300 puestos y desató la polémica. El grupo de vecinas que la impulsó denuncia el desembarco de manteros reubicados desde el casco urbano -e incluso de vendedores de otros municipios-, lo que, según se advierte, desvirtúa la iniciativa pensada para la comunidad local. En ese marco, vuelven a insistir con un reclamo de años: exigen la regularización urgente del espacio para no perder su fuente de trabajo.

El paseo de compras vecinal funciona todos los sábados en la zona parquizada sobre calle 12, entre 474 y 476, a metros de las vías. Surgió en 2021, en el contexto de la pandemia, como una propuesta solidaria impulsada por vecinas del barrio Savoia apuntando a encontrar una vía para mejorar sus ingresos.

Desde temprano, el movimiento es constante. Entre las ocho de la mañana y las siete de la tarde, cientos de puestos se despliegan sobre la vereda que da a calle 12 y en los senderos que atraviesan el predio y conectan con el tren y Camino Centenario, formando un circuito en forma de triángulo irregular.

En ese recorrido se ofrece de todo: ropa usada y nueva, calzado, accesorios, juguetes, libros, plantas, artículos para el hogar, productos artesanales e incluso propuestas gastronómicas que no cumplen con las normas de higiene y seguridad. Entre mesas, gazebos y mantas extendidas sobre el espacio verde, el paseo funciona hoy como un gran mercado a cielo abierto que, cada fin de semana, convoca a vecinos y visitantes de distintos puntos de La Plata.

La polémica

Según relató un feriante que pidió reserva de identidad por temor a represalias, el proyecto nació como una feria americana impulsada por mujeres que comenzaron vendiendo ropa usada. “Era una propuesta bien barrial, entre vecinas. Éramos unas 35 y la delegación municipal nos había dado un permiso de palabra para trabajar porque no molestábamos a nadie”, recordó. Con el tiempo, aseguró, “todo se desbordó y perdió el sentido original”.

El crecimiento comenzó de forma gradual, pero se aceleró hace dos años tras los operativos municipales que desalojaron la venta informal en espacios públicos en el casco urbano. Este proceso -se aseguró- modificó por completo la fisonomía del lugar. En ese marco, se indicó que el cambio es notorio: de los 35 puestos iniciales se pasó a más de 300.

LE PUEDE INTERESAR

Platenses recurren cada vez más a la IA como apoyo emocional y hasta reemplazo terapéutico

LE PUEDE INTERESAR

Cada vez más platenses hacen malabares: radiografía del mercado laboral en la Región

“Cuando empezaron a cerrar ferias en el Centro, mucha gente se vino acá. Sabemos que varios ya habían sido censados y reubicados en otros lugares, como Meridiano V, pero se instalaron en City Bell”, señaló la feriante.

Otra emprendedora, que trabaja allí desde 2023 y también pidió reserva de identidad, describió el cambio con preocupación. Según su testimonio, comenzaron a instalarse vendedores con productos nuevos e incluso comerciantes con locales habilitados.

“Viene gente de Parque Saavedra, Altos de San Lorenzo y de muchos otros lugares como Constitución, Hudson, Florencio Varela y Berazategui. Se perdió el espíritu de feria americana”, afirmó.

Además, denuncian problemas producto del crecimiento desmedido como la falta de baños, la acumulación de basura y conflictos entre vendedores.

“Hemos recibido insultos y empujones. Algunos intentan corrernos para quedarse con el lugar”, sostuvo una de las feriante, al explicar el motivo por qué prefieren resguardar sus nombres y apellidos.

La situación también genera opiniones divididas entre los vecinos: algunos apoyan la iniciativa vecinal, mientras otros la cuestionan. “Hoy hay quejas porque creció mucho y se complica circular por la zona”, se reconoció.

El reclamo central apunta a la regularización formal del espacio. “Queremos que nos reconozcan como feria y poder pagar un canon si hace falta. Solo queremos trabajar”, expresó una de ellas, al asegurar que hace años se lo solicitan a la delegación comunal sin obtener respuestas concretas.

En tanto, entre los comerciantes del centro de City Bell se relativiza el impacto de la feria y aseguran que, en el contexto actual, no representa una problema para los negocios formales.

Ante la consulta de este diario, el Municipio no brindó detalles sobre la situación de la feria.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast

Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira

Berisso, sede de una jornada de memoria y testimonio

Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos

Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs

Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Estudiantes en deuda Empató y ahora piensa en la Copa
Últimas noticias de La Ciudad

Platenses recurren cada vez más a la IA como apoyo emocional y hasta reemplazo terapéutico

Cada vez más platenses hacen malabares: radiografía del mercado laboral en la Región

La Plata: cuatro décadas de crecimiento y una expansión marcada hacia el Oeste

Villa Elisa ya es epicentro del cine gracias a la pasión de sus vecinos
Deportes
Estudiantes en deuda Empató y ahora piensa en la Copa
El prólogo de la gran cita copera fue un bodrio sin actuaciones relevantes
“Me gustó el equipo, pero le faltó agresividad”
Piovi: “Generamos mucho, pero no tuvimos claridad a la hora de definir”
Sin pausa, el Pincha pone el foco en el cruce copero ante Flamengo
Espectáculos
Picante cruce de Pablo Echarri y Mario Pergolini: "No seas kuka" y "sos bastante gorilón"
VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Así en la Rosada como en la pocilga de GH
Elke Aymonino: “Me transformé en fan de Isa Kremer”
Policiales
Hartazgo total en Villa Castells: electrifican alambrados por la inseguridad
Irrumpieron armados y sembraron pánico en un comercio de Los Hornos
Un edificio paralizado en la mira de la Justicia
Impactante vuelco en City Bell tras un choque
La Loba Capitolina de Plaza Italia no está y explicaron qué ocurrió
Información General
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
Ocurrencias: música rencorosa
Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Federación Bioquímica de la Provincia inauguró su nuevo edificio anexo en La Plata
El Gobierno en la mira: rechazo generalizado por impedir el acceso de la prensa a la Rosada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla