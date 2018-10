Chino Aramburu: el platense que sedujo a La Sole en “La Voz Argentina”

Tras una frustrada experiencia en 2012, el cantante local perseveró y fue elegido para ser parte de la nueva temporada del reality de Telefé. La folclorista se dio vuelta y lo sumó a su equipo. Ahora espera para batallar

| Publicado en Edición Impresa

“La Voz Argentina” es un éxito de rating y el plato fuerte de Telefé. Esta temporada, que comenzó semanas atrás, tiene sello platense. Durante las audiciones ciegas del martes, el platense Diego Aramburu, conocido en el ambiente artístico local como Chino, logró avanzar en el certamen al haber sido elegido por La Sole para formar parte de su equipo. “Lo vivo como una revancha, como una superación personal”, aseguró el artista que participó de la primera entrega pero no logró que alguno de los coaches se diera vuelta cuando lo escucharon cantar.

“Decidí volver porque si bien quedé eliminado en las audiciones a ciegas, porque no se dio vuelta nadie, para poder llegar hasta ahí tuve que hacer muchos castings”, contó Chino en diálogo con EL DÍA, y recordó cómo, en el 2012, fue seleccionado entre 14 mil personas.

“Te da una bronca bárbara haber llegado hasta ahí, porque pasás muchos filtros para estar ahí concursando, y que no se de vuelta nadie. Para mí fue una desilusión en ese momento”, aseguró.

Pero, como dice el dicho, la vida le dio revancha y cuando vio las publicidades de la nueva edición de “La Voz Argentina” no dudó en anotarse y, esta vez, su suerte fue diferente. “Gracias a Dios, quedé”, dijo el platense.

Este año, Aramburu fue elegido junto a otras 79 personas de un total de 12 mil participantes.

En la audición a ciegas, que se emitió el martes por Telefé, Diego interpretó “Todo mi amor” de JAF sorprendiendo a Soledad Pastorutti, quien se dio vuelta sin dudar.

El cantante local le recriminó, entre risas, que en 2012 no se había dado vuelta, y la Sole apeló a su simpatía para reconocer que “las personas cambian”, felicitándolo por su perseverancia. Le dijo, además, que sería “la voz sexy de su team”.

“Estoy contento porque, más allá de la competencia, es una cuestión de superación personal”, reconoció el cantante, feliz con la oportunidad de poder sacarse la espinita clavada que aquel rechazo le causó.

“Soy una persona a la que le gusta superarse. Después de no haber sido elegido, seguí con mis clases de canto, traté de mejorar y cuando vi el casting lo viví como una revancha. Me quedó pendiente entrar a la Academia. Si bien no es como un ‘Gran Hermano’, tenés que ir muchas veces en la semana, y vas aprendiendo con coaches que saben mucho. Es un aprendizaje constante. Estoy disfrutando mucho el camino, más allá de a dónde me lleve”, admitió.

En relación a las expectativas con las que encara este concurso televisivo, se sinceró al manifestar que no se imagina como “La Voz Argentina”. “No me veo en ese rol”, destacó, aunque confesó que más allá del resultado está muy pendiente, y feliz, con el proceso.

“Estoy disfrutando mucho de esto. Y viviendo experiencias divinas porque Telefé es un canal de primera, con todas las personas que participan, son muy profesionales. Y la expectativa va por ese lado: seguir disfrutando, aprendiendo y aprovechando las posibilidades de promoción para alguien que se dedica a esto”, dijo el artista local que cuenta con varios discos editados.

Ex vocalista de Sesion Rock, y actualmente solista, Aramburu lanzó el año pasado su último disco, “Despertando”, que fue grabado en Uruguay, y con el que se presentará este sábado desde las 21 en 39 entre 6 y 7.

Tras su audición a ciegas, Chino comenzará a entrenar en la Academia junto a La Sole y un coach invitado: Cani López. “Cuando se termine de formar el grupo, se conocerá quién será mi rival en las batallas”, anticipó sobre cómo seguirá el concurso para él.

En las batallas, cada entrenador agrupa en parejas a los miembros de su equipo para enfrentarse entre sí interpretando la misma canción. Sólo uno de ellos avanzará a la siguiente ronda.

Si el platense logra pasar esta etapa, pasará al Knockout: Los participantes ensayarán sin saber a quién se enfrentarán. Solo uno de los dos participantes será elegido por su coach para pasar a la siguiente etapa. Además, cada entrenador recibe dos “robos”, los cuales les permiten salvar e incorporar a sus equipos a concursantes eliminados por otros entrenadores durante esta ronda.

Después llegarán los Playoffs: En esta instancia cada coach cuenta con 7 participantes. Cada participante cantará una canción pero solo 3 de cada equipo avanzarán a la próxima etapa.

Los 12 participantes que lleguen a la final serán parte de los shows en vivo pero solo uno se consagrará como #LaVozArgentina y se llevará el gran premio. Solo uno de los coaches tendrá al ganador en su team.

Bajo la conducción de Marley, esta edición, además de Soledad Pastorutti, incluye las participaciones de Ricardo Montaner, Axel y Tini Stoessel. Las emisiones por Telefé van de lunes a jueves a las 21.15. A través de la web, se pueden ver entrevistas y contenidos exclusivos, a cargo de la “host digital”, Cande Molfese. También hay repeticiones, resúmenes y otros segmentos por MTV, los jueves a las 22.15.