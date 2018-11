“El Tucumano” Herrera reconoció que es socio de la mujer de Melazo

En la ampliación de su indagatoria declaró que tienen un emprendimiento inmobiliario y que es amigo del ex juez por “sus múltiples actividades”. Del plan para secuestrar a la hija de Daniel Muñoz dijo: “Fue una fábula”

El acusado interrumpió a la fiscal cuando ella se disponía a arrancar con el interrogatorio. “Quiero pedirle disculpas -le dijo-, por haberle dicho boba”. En silencio, la funcionaria trató de deducir a qué aludía, hasta que él disipó las dudas con dos palabras: “Las escuchas”.

En contexto la referencia, y segura ella de que el hombre no había usado precisamente esa palabra, Betina Lacki le aclaró que “no lo tenía presente”, pese a lo cual Rubén “El Tucumano” Herrera insistió: “Lo que quise decir es que usted es legal”.

Herrera es uno de los doce detenidos en la causa de la llamada “megabanda”, supuestamente conformada por barras, policías, ladrones y funcionarios judiciales, que tiene como coimputados al ex juez César Melazo; el sindicado operador judicial Enrique Petrullo; el ex comisario Gustavo Bursztyn; el ex oficial Gustavo Mena; Javier Ronco, Ángel “Pipi” Yalet; Adrián Manes y Carlos Bertoni. También están con preventiva Héctor Vega, Martín Ezequiel Fernández y Héctor Barroso Luna por el homicidio de Juan Farías en 2010, investigación que abrió esta caja de Pandora.

Acompañado por su abogado, tranquilo y con un atado de cigarrillos en el bolsillo de la camisa, el suegro de Alexander Caniggia se sentó cara a cara con la fiscal para ampliar la indagatoria, por pedido de la defensa.

Se cree que Herrera y Melazo manejaban varios boliches y cervecerías platenses

A Herrera lo acusan de asociación ilícita y tráfico de influencias (le habría conseguido la domiciliaria a su ex cuñado Ronco, procesado por un doble crimen en el camino negro), pero de arranque aclaró que no iba a hablar sobre este último delito hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva el planteo de su defensa. Sí se refirió a la supuesta asociación ilícita, de la que negó cualquier vinculación. En las dos horas que duró la indagatoria, el ex barra de Estudiantes de La Plata declaró que “todo el dinero que tiene lo hizo con sus locales bailables” y reconoció tener “un emprendimiento inmobiliario con la esposa de Melazo”, Verónica Elizabeth Gordon, a través de la firma Sociedad Inversiones de Los Hornos. Y dijo que “es amigo” de Melazo por “sus diversas actividades en la ciudad”.

Voceros de la causa advirtieron que Gordon “nunca fue objeto de investigación”, como sí lo son las presuntas vinculaciones entre Herrera y el ex magistrado -testafarros mediante-, en virtud de las menciones que aparecen en chats y conversaciones que intercambiaron algunos de los imputados entre ellos o con otros interlocutores.

Como esa en la que Adrián “Kichua” Manes le comenta a un amigo: “El cuñado de (Javier) Ronco es el ‘Tucumano’ Herrera, socio de Melazo... Nah, las cosas que me contó este pibe... Todos son los que estaban en el Día del Amigo en lo de (el comisario) Bursztyn... Bursztyn está millonario, se puso un corralón, son todos socios, ‘El Tucumano’ Herrera, Melazo, Bursztyn, en muchos negocios y la noche también...”.

Por otro lado, Herrera también le dedicó un buen rato de la declaración a su ex cuñado, ya que una evidencia clave del expediente es el material obtenido de la grabadora con la que Ronco registraba los diálogos con varios de los coimputados, al parecer como “reaseguro”.

En uno de esos audios se los escucha al Tucumano y a Ronco hablar de “chupar a la nena”, por la hija del fallecido ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, con el objetivo final de sacarle una cifra millonaria a su viuda Carolina Pochetti.

“Se calcula que acá la mujer tiene mucha plata, mucha pero mucha, de decirte 200 millones de pesos”, intercambiaban, con información precisa de la zona donde vive y el dato de que “en Miami tiene departamentos llenos de plata”.

Consultado acerca de este diálogo en particular, Herrera argumentó que se trató de “una fábula” que inventó porque “es lo que le gusta escuchar a Ronco”, echando mano al mismo recurso que usó Leonardo Fariña con aquella frase: “Querían ficción, les di ficción”.