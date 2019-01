Perroni: “No podemos ventilar el motivo, se va a determinar en la autopsia"

El Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se hizo presente en el lugar dónde hallaron el cuerpo de Gissella Solís Calle

Fabian Perroni, Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, estuvo en el lugar donde encontraron el cadáver de Gissella Solís Calle enterrado a la vera del Camino Negro, muy cerca de la bajada en Villa Elisa de la Autopista. “Mi respeto y acompañamiento a familia de Gissella que reconoció el cuerpo Ahora se hará de forma científica la autopsia en La Plata para saber cómo murió”, comenzó diciendo Perroni.

Sobre el hallazgo sostuvo: “Desde la desaparición estuvimos trabajando en conjunto con la fiscal Medina y todas las áreas de la Policía de la Provincia. Desde que tuvimos conocimiento del hecho no dejamos un minuto de buscarla”. Y agregó que “el área de búsqueda era muy grande porque el investigado anduvo por varias ciudades. Al principio la búsqueda era incierta pero se analizaron teléfonos y cámaras de La Plata y Ensenada, por donde anduvo con la camioneta y por donde vivía Gissella. Uno de esos aportes nos llevó a este rastrillaje y encontrar el cuerpo enterrado”.

Por otra parte, el Jefe de la policía manifestó que “Hubo un montón de llamados al 911, algunos inciertos y otros que había que chequearlos”, al tiempo que manifestó: “No podemos ventilar el motivo, se va a determinar en la autopsia. Yo se que se dice que había veneneo en la mochila del imputado pero se va a analizar todo lo que tenemos”.

Asimismo consignó que seguirán los rastrillajes en la zona “para ver si hay elementos para que la policía científica analice. Usamos todos los recursos que tiene la policía. Hay que valorar el trabajo en conjunto, nunca se dejó de buscar a Gissella y todos los análisis se llevaron a cabo. Eso hizo que encontráramos el cuerpo lamentablemente sin vida”.

Al ser consultado acerca de si podría haber participado otra persona Perroni dijo que “no sabemos, va a surgir de la reconstrucción y pruebas recolectadas. El imputado también fue hallado por la policía porque estaba ausente y no colaboró en la búsqueda. No se entregó ni fue a declarar, no colaboró. El caso estará esclarecido cuando sepamos la causal de la muerte y cuántas personas intervinieron en el asesinato. Por ahora el único imputado es el novio de Gissella pero no descarto que haya trabajado con otra persona”.