Escándalo en el Reino Mágico: Mickey, Minnie y Donald dicen que los manosearon en Disney

Parece que los acosos sexuales llegan incluso al mágico mundo de Disney: los empleados del parque temático Walt Disney World que caracterizan a Mickey Mouse, Minnie Mouse y el Pato Donald presentaron denuncias policiales este mes en las que afirman que fueron tocados inapropiadamente por turistas.

La mujer al interior del disfraz de Mickey Mouse fue al hospital con lesiones en el cuello causadas por una abuela que palmeó la cabeza del personaje, mientras que los empleados con los disfraces de Minnie Mouse y el Pato Donald fueron manoseados por turistas, según reportes del Departamento de Policía del condado Orange.

Los incidentes sucedieron después de que un hombre de 51 años fuera arrestado en noviembre cuando una empleada que representaba a una princesa de Disney dijo a los investigadores que tocó sus senos mientras se tomaban una fotografía.

“Todos deben sentirse seguros en su trabajo y motivamos los miembros del elenco a denunciar cualquier situación incómoda”, dijo en un comunicado la vocera de Disney Andrea Finger. “Ofrecemos varios recursos para proteger el bienestar de nuestros miembros del elenco, incluso agentes de seguridad en el lugar para atenderlos y que están disponibles para ellos de ser necesario”.

Una mujer de 36 años que caracteriza a Mickey Mouse en Magic Kingdom les dijo a los investigadores que la mujer palmeó cinco veces la cabeza de su disfraz, lo que provocó que se resbalara y sufriera un esguince en su cuello, reportó el periódico Orlando Sentinel.

Los familiares de la turista, sin embargo, señalaron que no estaban al tanto de que la empleada fuera llevada al hospital hasta que los contactó el periódico. Boone Scheer dijo que su suegra tocó a Mickey para demostrarle a su nervioso nieto de 2 años que no debería temer al enorme roedor, reportó el Sentinel. A la familia no le quedaba claro si Disney tiene una política de no tocar a los personajes disfrazados ya que chocan las manos y abrazan a los visitantes, agregó.