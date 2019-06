Massa declinaría su candidatura y encabezaría la lista de diputados K

"Lo que pasa es que la estira y la estira", dijo Felipe Solá, consultado sobre el rol que jugará el líder del Frente Renovador en las próximas elecciones. También criticó a Máximo Kirchner

El diputado nacional Felipe Solá consideró hoy que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, está "cerca de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires" del Frente de Todos de cara a las PASO del 11 de agosto y los comicios generales del 27 de octubre.

"Está entre dos situaciones pero me parece que está más cerca de una que de otra. Creo que va a encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la estira y la estira", aseveró Solá en declaraciones a la prensa al ser consultado sobre el rol que jugará Massa.

Allí, sostuvo, por otro lado, que "no es traidor" la palabra que le cabe al senador nacional Miguel Angel Pichetto por haber optado por acompañar al presidente Mauricio Macri en la fórmula de Cambiemos. "No considero una traición eso. En el lío que había dentro de Alternativa Federal podía pasar que cada uno saliera para distintos lugares", evaluó Solá, quien entendió que ese espacio político "tenía algo de rejunte".

De hecho, opinó que "Alternativa Federal era un rejunte de figuras que tenían poco cada uno pero competían entre sí y, por eso, terminaron de esa manera", y diferenció esa situación de la del Frente de Todos, que reúne a Unidad Ciudadana, el PJ y el Frente Renovador, entre otros partidos políticos.

En este sentido, dijo que "el peronismo kirchnerista ha juntado gente no kirchnerista", y lamentó que, hoy por hoy, el país se esté dirimiendo "entre peronistas y antiperonistas".

Además, atribuyó los corrimientos de dirigentes dentro del terreno político a la existencia de una "política líquida en relación a los partidos", que, actualmente", "son un origen pero no aseguran un presente. Hace tiempo crecieron figuras al costado de los partidos y eso no es nuevo sino el resultado de la decadencia de los partidos. Hoy las PASO son una primera vuelta y no tienen el sentido con el que se pensaron", postuló Felipe Solá.

Además, se sumó a las críticas que cosechó la foto que compartió el diputado nacional Máximo Kirchner con el periodista Santiago Cúneo, a quien había denunciado por expresiones antisemitas, al señalar que, "si bien es difícil decir que no" cuando a uno le piden sacarse una foto, "hay que decir que no", y que a veces esas imágenes "son salvavidas de plomo", afirmó.