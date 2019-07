La recaudación tributaria subió 52,1% en junio y volvió a quedar detrás de la inflación

En el mes que acaba de finalizar fuee $454.442,1 millones, informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

La recaudación tributaria durante junio alcanzó los $ 454.442,1 millones, con un aumento interanual del 52,1 %, merced al buen desempeño de los tributos relacionados con el comercio internacional, informó hoy el director de la AFIP, Leandro Cuccioli.



Al término del primer semestre del año, los ingresos tributarios sumaron dos billones 278.741 millones de pesos, con un crecimiento interanual 45,4%, también por el buen desempeño del comercio exterior.



Cuccioli destacó que este aumento interanual del 52,1% lo pone 2,4 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual proyectada “lo que resulta la menor diferencia” desde agosto del año pasado, cuando la diferencia fue de 1,4%.



Estos niveles de crecimiento de la recaudación “aún están lejos de los niveles de inflación” interanual “pero no tan bajos como veníamos teniendo”, como en enero y febrero, que fue de 7 puntos, o marzo, que alcanzó a 11 puntos, aseguró el funcionario en declaraciones a la prensa al dar los datos de la recaudación tributaria, en la sede del organismo.



Cuccioli también explicó que, a raíz de que en junio del año pasado, y por cambios de método, se sumaron en algunos impuestos los ingresos por planes de pago de ese mes con los de mayo, las comparaciones dan cifras diferentes a lo que debería haber sido con una contabilidad normalizada.



Por ejemplo, en el caso del IVA, con $127.408 millones, el incremento interanual fue del 38,3%; pero si no se considerara la distribución adicional de facilidades de pago en 2018, las compensaciones netas realizadas, ni los dos días hábiles menos de recaudación, la variación respecto a junio del año pasado habría sido de 46,4%.



En particular, el IVA Impositivo, que refleja el nivel de actividad interno, presentó un incremento del 43,3%, pero habría alcanzado el 47,4% con la variación ajustada.



El IVA “sigue a la curva de la actividad económica, pero en el último año hemos visto que se ha separado un poco, debido a que se incrementó la formalidad a partir de los pagos electrónicos”, destacó Cuccioli.



En el comercio exterior, los Derechos de Exportación crecieron el 163,1%, al sumar $28.233 millones mientras que los Derechos de Importación aumentaron el 55,5% para alcanzar los $13.083 millones.



Cuccioli destacó que las retenciones adicionales aplicadas a partir de octubre otorgaron unos $ 15.000 millones, de los cuales, $1.347 millones provienen del sector servicios.



Y que además “este aumento en la recaudación se dio en medio de un aumento de la cosecha, pero con precios internacionales muy deprimidos” como el caso de la soja, que en el caso del poroto bajó 16% interanual, el del aceite 9% y en el pellets 21%.



El impuesto a las Ganancias sumó $136.853 millones, con un alza del 51,5% debido a que durante el mes pasado operó el vencimiento del pago del saldo de declaración jurada de las personas humanas, del impuesto a la renta financiera y de la venta de inmuebles por el período fiscal 2018, junto con el primer anticipo de las sociedades con cierre diciembre por el período fiscal 2019.



Cuccioli recordó que, por la reforma tributaria del 2017, la tasa del impuesto para las sociedades bajó del 35% al 30% este año, lo que se tradujo en una reducción de los ingresos por anticipos en unos $4.500 millones.