Vidal: "La campaña no puede hacer esperar a los vecinos"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó hoy la llegada del SAME al municipio de San Martín, donde aseguró que el sistemas de emergencia alcanza a más de 13 millones de personas y que desde el oficialismo buscan "demostrar con hechos concretos que vale la pena seguir cambiando".



"Este es un año muy importante en el que tenemos que decidir si nos seguimos rebelando frente a la resignación y seguimos apostando hacia adelante o si queremos volver al pasado", expresó la mandataria tras entregar 11 nuevas ambulancias, en el marco de la implementación del SAME 107 en San Martín.



Vidal estuvo acompañada por a los ministros de Salud, Andrés Scarsi, y de Desarrollo Social, Santiago López Medrano.



"Es una alegría ver crecer al SAME en toda la provincia. Cuando llegamos solo el 4% de los bonaerenses tenían cobertura y hoy 13.500.000 de personas saben en la provincia que tienen un lugar al cual llamar ante una dificultad grave", graficó.



Para Vidal, "este es un trabajo en equipo de mucha gente que nos permite poder trasmitir a los bonaerenses que ya no están solos y que cuando tengan un accidente o ante una catástrofe tendrán a este equipo que los va a cuidar".



Enfatizó en que la implementación del SAME en la provincia demostró "que se puede hacer posible lo que parecía imposible porque la urgencia no puede esperar".



Luego remarcó que aún quedan 14 municipios que aún no firmaron convenios con la provincia para recibir el sistema SAME en esos distritos y añadió que "nosotros ponemos a disposición las ambulancias, el equipamiento médico, la vestimenta, el equipo de comunicación y los subsidios para sueldos".



Pidió a los intendentes que "abran la puerta" y analizó que "la campaña no puede hacer esperar a los vecinos".



Las ambulancias que entregó Vidal están equipadas con cardio desfibriladores, paneles centrales de oxígeno, tubos de oxígeno independientes para la atención fuera del vehículo, kits para la atención de trauma, vía aérea, parto y quemado y equipo de comunicación.



Además, cuentan con un módulo general para reanimación cardiopulmonar (RCP) con extricación e inmovilización de la persona asistida.



Los médicos y enfermeros del SAME se capacitan en RCP avanzado y vía aérea, clasificación por triage -que establece prioridades de atención de acuerdo a la gravedad de cada caso- y manejo inicial del trauma.



La gobernadora consideró que "este no es un hecho aislado, sino que trabajamos todos los días para que haya salud de calidad gratuita en la provincia", recordó que se remodelaron "a nuevas" 45 guardias de hospitales públicos y detalló que se pusieron en valor 160 centros de salud en todo el Conurbano.



"Es trabajando juntos que se puede. Claro que todavía falta mucho, pero empezamos. Nos pusimos de pie y ahora tenemos que avanzar", planteó.