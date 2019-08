Precios de locos en La Plata: las estrategias que adoptan los comerciantes para evitar perder ventas

Ante los alicaídos bolsillos de los consumidores, en comercios que ofrecen productos que no son de primera necesidad toman resguardos para sobrevivir a la crisis. En una situación similar se encuentran quienes brindan servicios particulares. Coinciden en que más allá de los "malabares" es imposible no salir perdiendo

La suba de los precios producida por el fuerte salto que dio el dólar la semana pasada se siente principalmente en los alimentos, un golpe que los platenses ya comenzaron a percibir tanto en los grandes supermercados como en los denominados almacenes de barrio ¿Pero qué ocurre con los precios de segunda necesidad, o sea, los de los rubros que no son cotidianos pero que no por eso dejan de ser menos utilizados? ¿Cuáles estrategias implementan los comerciantes para evitar perder ventas en un contexto de declive?

En una recorrida de eldia.com por locales platenses, Luis habló de la situación que se vive en su bazar de la zona del Centro. "Tratamos de bancar los precios. Están llegando listas nuevas y están entre un 15 y 20% más caros", sostuvo el comerciante. Luego agregó que "la mayoría es todo importando, pero lo nacional lo estamos bancando. Hay que ver qué hacer para que la gente no vea aumentos en las góndolas". Asimismo contó que "la gente reacciona mal porque si ve 5 pesos más en los precios la gente se enoja. Es lo que nos toca vivir". Por último dijo que "el tema es cómo lo podemos llevar, escalonar los aumentos es una opción".

Por su parte Rosana, encargada de una marroquinería de la calle 8, reconoció que la venta "bajó bastante" y que se nota "desde el día después del cimbronazo del dólar". También manifestó que "bajó la venta de la gran mayoría de los productos que vendemos, sobre todo los importados". En cuanto a los aumentos aclaró que "no es que subió mucho el precio, entre 100 y 200 pesos en los productos importados. Pero lo que es producción nacional no se remarcó nada".

En tanto, desde una conocida casa de electrodomésticos del centro de la Ciudad aseguraron que a raíz de la fuerte suba de la divisa norteamericana, que trepó de 46 a 58 pesos, esta semana se lleva adelante una actualización de las listas en góndolas y al mismo tiempo no salen de su asombro por el estirón que empezaron a experimentar los precios.

Desde el área de ventas de la firma, que cuenta con varias sucursales en la Región, deslizaron por ejemplo que los colchones se incrementaron en el orden del 30 por ciento, los muebles 15 por ciento y para el resto de los artículos, en su mayoría electrodomésticos importados, los aumentos van desde el 18 al 30 por ciento.

El contexto inflacionario en el sector daba lugar a un clima de preocupación y alerta, ya que advierten que “se profundizará la caída de las ventas”. “Venía todo muy parado y ahora más, a pesar de los planes del tipo Ahora 12, que de todas formas si no fuera por eso se muere todo”.

Además de los electrodomésticos la economía en la Región se mueve al ritmo de otros tantos bienes y servicios que no son de primera necesidad pero que son igualmente necesarios. Ahí es donde los comerciantes recurren a distintas estrategias para evitar que el cimbronazo económico profundice la caída de ventas que ya lleva varios meses. Se detecta en este sentido un denominador común en los comercios que es que más allá de hacer “malabares” es inevitable no salir perdiendo ante la situación de crisis.

Por caso, desde una conocida casa de ropa para hombres y mujeres ubicada en cercanías de la esquina de 12 y 59, contaron que “la verdad es que no es estaba vendiendo demasiado y ahora menos todavía”.

“Calculamos que en la fabricación de las prendas los precios vienen aumentando pero acá en la vidriera buscamos mantenerlos. Es estrategia pura. Porque si la gente antes caminaba en busca de precios, ahora camina más. Está todo muy tranquilo”. “Seguimos ofreciendo remeras más o menos en 400 pesos, sweaters en 1200 pesos”, dijo sobre los valores de algunas de las prendas más buscadas.

Por ejemplo en el rubro de los oficios hogareños buscan evitar perder clientela o por lo menos mantener el ritmo de semanas anteriores que de por sí no era bueno, según consignan. Un gasista dijo que “seguimos con los valores de consultas domiciliarias a 600 pesos y los trabajos los mantenemos iguales porque si no, no te llama nadie”.

Por su parte, un plomero conocido como “El Vasquito” dijo que “tratamos de mantener las tarifas en estos días en los que la situación está muy complicada, o sea, a nosotros nos aumenta todo”. “De todas formas perdemos, porque si bien procuramos que la gente nos siga llamando, los costos son más caros, así que la ganancia es menor”.

Al ser consultado por los precios de los tareas respondió que “no tenemos un precio fijo porque no es lo mismo reparar una gotera que cambiar cañerías”. “Pero se nos incrementaron los costos de los repuestos, los flexibles, el gasoil, el aceite y sobre todo de las herramientas”, aseguró.

También en las peluquerías la estrategia pasa por mantener los precios a pesar de que los valores de los insumos se dispararon. Desde un local de calle 54, Julieta explicó que “en promedio cobrando 350 pesos el corte, pero no aumentamos porque no tenemos gentes”. Estamos esquivando las balas como podemos, pero el shampoo, las cremas, los productos de alisado se van por las nubes”. “En definifiva terminamos perdujicados”, subrayó.

Otra área del comercio resentida es el de las casas de sepelio. Héctor, quien administra una funeraria en el centro de la ciudad aclaró comentó que “es como todo, se incrementó todo: los aluminios, las manijas, los tornillos, las lacas, que son en su mayoría productos importados que usamos para los ataúdes”.

El administrador afirmó que en estos días además padeció “la especulación de los proveedores (todo cae de los mayoristas) que no entregaron a tiempo a la espera de fijar nuevos precios”. “Pero eso se dio también por la incertidumbre que hubo

“El tema de los precios es una cadena, en el sector hemos tenido aumentos pero tratamos que sea lo menos posible para que la gente nos siga eligiendo. Hay una realidad que es que la gente pregunta más, camina más, por más que lo nuestro sea una actividad en la que el cliente no es de esperar demasiado debido a la situación que lo embarga por la pérdida de un ser querido”, remarcó.