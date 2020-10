La vuelta de Macri dividió aguas en Juntos por el Cambio

El regreso del expresidente Mauricio Macri a la visibilidad mediática, en una serie de entrevistas, volvió a marcar diferencias entre duros y moderados dentro de Juntos por el Cambio y mostró que la distancia entre los “halcones” y las “palomas” marca el ritmo interno de la coalición opositora.

Según fuentes de su entorno, Macri no tiene intenciones de ser candidato en las próximas elecciones legislativas. Siempre centrado en lo ejecutivo, no le gusta la labor parlamentaria y el episodio con el diputado Juan Ameri terminó de convencerlo de que el Congreso no pasa por un buen momento.

Sin embargo, buscará revalidar su liderazgo dentro del PRO y de JXC, en principio para mantener fuerte a su sector “duro”, tener influencia en las listas nacionales que se vienen y mostrar voz y voto en la elección del próximo líder de la coalición opositora, según manifestaron sus allegados.

Con contacto poco o nulo con sus exasesores todo terreno como Jaime Durán Barba y Marcos Peña, hoy su círculo íntimo lo conforman los exfuncionarios Hernán Lombardi, Guillermo Dietrich y Fernando De Andreis, junto a la titular del PRO, Patricia Bullrich, y otros referentes de ese espacio.

En diálogo con ellos, Macri vio necesario volver a las entrevistas con medios argentinos, luego de haber hablado durante estos meses con algunos medios internacionales y opinar sobre varios temas en sus redes sociales.

no se jubila

“El mensaje es ‘Yo no estoy jubilado’”, dijo un colaborador muy cercano al exmandatario, en referencia al pedido del extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para que Macri diera “un paso al costado”.

Justamente el regreso mediático de Macri marcó las diferencias con este sector, que busca armar un nuevo polo opositor, con más peronistas.

En su primera entrevista esta semana, Macri había dicho que se arrepentía de “haber delegado la negociación política” en el ala más “filoperonista” de su Gobierno, en clara alusión a Monzó y su ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Lo aludidos se llamaron a silencio por unos días, mientras dirigentes como el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli (quien dijo que eran “personas muy valiosas”), entre varios otros, los defendieron.

“Cuando incluye un paso de factura a terceros deja de ser autocrítica y para ser crítica a otros”, apuntó por su parte el radical Ernesto Sanz, en un llamado de atención directo a Macri.

En sus entrevistas posteriores el exmandatario evitó cargar las tintas sobre el tema y aseguró que se trató de una autocrítica a su propia falta de armado político. Y su grupo más cercano en el PRO insistió en este punto.