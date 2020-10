En el barrio Villa Nueva alertan por una escalada de delitos en las últimas semanas

“La situación en el barrio Villa Nueva a 100 metros a la redonda está insostenible”, le explicó ayer Roberto Pendenza a EL DIA. A horas de haber “asustado” a un ladrón que caminaba por el techo de una casa lindera, Pendenza aseguró que todavía está “con miedo” y adelantó que hoy al mediodía realizarán una reunión con las autoridades para “buscarle una solución al tema de los robos”.

En menos de una semana en la vecindad tuvieron dos escruches y al menos otros tantos intentos que pudieron ser abortados por los propios damnificados.

La zona afectada está comprendida entre las calles 8 a 9 y 151 a 152, y dos de los episodios quedaron filmados por las cámaras de seguridad de un comercio y de un inmueble particular. Un matrimonio víctima de uno de los atracos, que prefirió mantener el anonimato, dialogó con este diario y contó cómo fue la secuencia.

“Nos fuimos el sábado 10 de octubre pasado a eso de las 17.30 y habremos vuelto a las 18.50 y nos encontramos con que habían entrado”, recordaron. Para hacerlo, “reventaron la persiana y después destrabaron la ventana”, detallaron. Ramona, la perra -una bóxer adulta-, fue puesta a raya con una sartén de aluminio que sacaron de la cocina.

Revolvieron “toda la pieza principal”, pero no tocaron ninguna otra habitación. Se llevaron, entre otras cosas, dinero, joyas de oro y algunos relojes. Cuando observaron las imágenes grabadas por las cámaras, descubrieron que los delincuentes los habían estado “vigilando” y que un sujeto pasó “a tocar timbre, para asegurarse de que no quedaba nadie”, sostuvieron.

A la vivienda ingresó un solo hombre, joven, que al salir lo hizo rengueando. Por eso creen que Ramona alcanzó a morderlo en un pie en algún momento.

Después del hecho delictivo del que fueron víctimas directas, fue el turno de la madre de la mujer, a quien le robaron el día de la madre entre las 13 y las 15. “Ella vive a 100 metros, a la vuelta. Tiene 85 años, vino a comer y cuando la llevamos de vuelta la misma historia”, indicaron.

La maniobra fue similar, ya que entraron por una ventana y buscaron en lugares específicos. Finalmente huyeron con dos televisores. Por otra parte, la pareja remarcó que su caso no fue algo inusual: “Veníamos con una seguidilla de robos en la zona. En la ferretería de la esquina (sobre 8 y 152), acá a la vuelta. Al muchacho de al lado le entraron al jardín, le sacaron la batería del auto, el criquet y la rueda de auxilio. También andan abriendo los autos”, señalaron.

Pendenza, en tanto, reveló que “anoche (por el domingo), mi perra ladraba sin parar, como alterada. Eran las 4 de la mañana y cuando me levanté a ver vi a un tipo caminando por la medianera”. Entonces, “lo putee, le grité de todo y el tipo salió corriendo por el techo del vecino, cayó y se quebró la pierna”, relató.

Tras activar la alarma vecinal, llamó a la Policía “que lo arrestó a las dos cuadras, estaba en una esquina porque no podía más. Se resistió al asalto a pesar de que había cuatro patrulleros y el SAME”, graficó. No obstante, Pendenza afirmó que “mi yerno hoy lo vio en Montevideo y 8, sentado en la vereda, ya estaba afuera. Yo me comuniqué con el secretario del Municipio y mañana a las 12 frente a la ferretería en 8 y 152 va a haber una reunión de vecinos y comerciantes. Porque el choreo en esta zona viene jodido”, culminó.