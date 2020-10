Aníbal Fernández aseguró que en el Gobierno no lo quieren: "Alguien me baja el pulgar y creo saber quién es"

Aníbal Fernández, es jefe de Gabinete, aseguró este domingo que hay un sector del Gobierno Nacional no lo quiere y que lo único que quiere es ayudar a Alberto Fernández, a quien catalogó como su "amigo".

“No me quieren en el Gobierno. No quieren que esté en el Gabinete. Ya lo tengo en claro y entonces miro para el costado”, indicó Aníbal luego de que su nombre trascienda como una posible incorporación al gabinete nacional en el corto plazo.

“No espero ni dejo de esperar un ingreso al Gabinete. Yo quiero ayudarlo y se lo dije a él muy claramente. No tengo otro interés. Ya fui todo en este país. Fui ministro de lnterior nada menos que de Néstor Kirchner. ¿Quién me saca lo bailado?”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia, además de aclarar: “Alberto es mi amigo. Lo quiero ayudar y que le vaya bien. Pero si él tiene otros mejores amigos, le irá mejor”.

Además, y siguiendo por la misma línea, dijo que cree saber quién desde dentro del Gobierno Nacional no lo deja estar. “Tengo en claro que alguien me baja el pulgar y creo saber quien es. Entonces no discuto mas el tema”, lanzó.

Ante la consulta de si esa persona es Cristina Kirchner, afirmó: “Cristina no. Cristina nunca. Cristina si no quiere que esté, te llama y te dice ′ Aníbal te agradezco lo que hiciste conmigo, pero en este momento no corresponde que estés. No lo tomes a mal. Queremos hacer otra cosa'”.