Otra noche "a puro descontrol": fiestas masivas y música a todo volumen a pesar de los operativos

Los reclamos de los vecinos de distintos barrios de La Plata por las situaciones de descontrol en torno a la nocturnidad no cesan. Anoche, un aluvión de denuncias fueron vertidas por una masiva concurrencia de jóvenes a un boliche de la zona de 13 y 43. Según señalaron damnificados, hubo desde amontonamiento de personas que de mínima no cumplían siquiera con las medidas sanitarias y hasta música a todo volumen emitida por coches que iban y venían. A su vez, continuaron los operativos oficiales en los intentos de poner un límite al desenfreno de la nocturnidad y hasta se desalojó una fiesta con más de 1000 asistentes.

"Es un barrio tranquilo, pero anoche hubo picadas, amenazas y hasta música", relató Jorge, un frentista de ese sector de la Ciudad que adujo haber padecido el descontrol hasta altas horas de la madrugada.

En este marco, Gustavo, otro vecino, aseguró que "en una cervecería de acá estuvimos a merced del descontrol toda la noche". "Llamé a Control Urbano, me tomaron los datos y me mandaron un mail con el número de queja, pero ahí termina todo. Luego me sugirieron que fuera el lunes a 20 y 50. Por favor, los vecinos tenemos derecho a vivir tranquilos", dijo. Y agregó que "no es la primera vez, en otras oportunidades nos hemos quejado por la suciedad, los gritos y hasta porque orinan en las veredas. Hasta cuándo tendremos que soportar la música puesta a todo volumen en esta cervecería ¿El 147? Bien, gracias. Para ellos, todo en regla".

A su vez, Miriam, otra frentista, afirmó que algunos autos hasta eran estacionados en la vereda "al libre albedrío". "Cómo puede ser esto, es una locura. Acá hay sin exagerar unas 500 ó 600 personas una al lado de la otra, sin barbijo ni nada", afirmó Guillermo.

Por otra parte también se registraron denuncias vecinales por una fiesta clandestina en la zona de 460 y 23 bis de City Bell. En este caso, según Matías, un denunciante, el evento habría comenzado a las 15 hs. del sábado y se extendió por la noche. "Llamé al número de denuncia de la Municipalidad pero no contesta nadie", señaló.

A su vez, se registraron quejas por ruidos molestos en la zona de 53 entre 11 y 12. "Se escuchó música a todo volumen durante toda la noche y no se podía pegar un ojo. La música comenzó a eso de las 24 hs. y seguía pasada las 2.30", señalaron frentistas de la zona.

En tanto, desde Ensenada una vecina afirmó que "se está violando la seguridad sanitaria en el contexto del Covid, ya que en el Club Regatas, en la planta alta, se estuvo realizando anoche una fiesta con una gran cantidad de personas entre socios y no socios". "No se está guardando distanciamiento social, no usan barbijos, es un descontrol. Llamé al 134 para hacer la denuncia y me tienen colgada en una línea y no tengo cómo hacer la denuncia. Es una institución que debiera estar dando el ejemplo como hacemos las familias. Ellos hacen una gran fiesta en el bufet sin ningún tipo de recaudos mientras la mayoría de las familias cumplimos el protocolo para cuidarnos", señaló.

En el intento de poner un freno al descontrol de la nocturnidad, el Municipio realizó anoche en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) un operativo de desalojo en una fiesta clandestina que tuvo lugar en un predio de 154 y 525 donde había más de 1000 asistentes, en tanto que se montaron controles en la zona de Plaza Moreno y Parque Castelli, este último uno de los puntos de descontrol de mayor crecimiento en las últimas semanas.