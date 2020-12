También por la vacuna Pfizer, la oposición salió a pegarle al Gobierno

Luego de la comparecencia de Vladimir Putin, y en medio de una fuerte confusión respecto a los supuestos inconvenientes a la hora de vacunar a mayores de 60 años y de la estrategia llevada a cabo por el Ejecutivo peronista, se dio una cascada de declaraciones por parte del arco opositor.

Se cuestionó la “poca claridad” del Gobierno a la hora de comunicar, el uso político que se está haciendo al prometer soluciones que todavía están muy lejos de ser realidad, la controversia respecto a la efectividad en los mayores de 60 años y en la polémica que hay al respecto de la ruptura en las negociaciones con el laboratorio que fabrica la vacuna de Pfizer, que iba a ser la primera en desembarcar en Argentina.

“¿Una vacuna que no inmuniza a la población de mayor riesgo para esta enfermedad? Esto confirma lo que venimos diciendo, que el Gobierno está haciendo un uso político del tema vacunas ¿Gobierno de científicos?”, escribió en Twitter la diputada opositora opositora Graciela Ocaña, que recordó que el propio Alberto Fernández, de 61 años, había dicho días atrás que iba a ser “el primero en vacunarse”.

Asimismo, varios diputados de la Unión Cívica Radical impulsaron un pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Ginés González García.

“Tenemos Ministerio de Salud pero destaca por su ineficiencia. Es una vergüenza que todos paguemos su falta de criterio, profesionalismo e investigación. Presenté el pedido de juicio político para Ginés González García por comprometer la salud de los argentinos”, indicó el legislador José Cano.

Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana, partido del expresidente Mauricio Macri e integrante también de Juntos por el Cambio, consideró que “para mitigar la desastrosa estrategia contra el Covid-19, Alberto Fernández anuncia una vacuna no aconsejable para adultos mayores y desecha la que pide el mundo entero”.

“¿Así nos cuida? Está en crisis su palabra y la seguridad de todos”, señaló la también exministra de Seguridad.

LOS PROBLEMAS CON PFIZER: denuncia de Cornejo

El contrato para adquirir la Sputnik V, suscrito con el Fondo Soberano de Rusia, fue el tercero que firmaba Argentina: el primero fue con la británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford y el segundo con COVAX, mecanismo creado por la ONU.

Mientras con la vacuna rusa se esperaba contar con dosis para vacunar entre enero y febrero -en pleno verano- a 10 millones de personas, tras una primera remesa para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, la previsión del Gobierno, según reveló el propio presidente a principios de mes, era aplicar la de AstraZeneca y Oxford en marzo.

También deseó que la vacuna de la estadounidense Pfizer pudiera aplicarse en febrero.

“El ministro (por González García) debería informar qué pasó con la vacuna rusa, cuál es la verdad final del Gobierno”, disparó el diputado nacional Alfredo Cornejo, titular nacional de la Unión Cívica Radical.

“Es muy fácil echarle la culpa a los laboratorios, como está haciendo Ginés (G.García), porque no tienen buena prensa. Yo también sospecho, pero ¿por qué cuentan ahora lo de las condiciones especiales para la Argentina? Lo que acá no se contó es cuáles fueron esas condiciones y no puedo entender cómo el país no tiene la vacuna de Pfizer y el 23 de diciembre Chile empieza a vacunar. Y México también, que se supone es un aliado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, continuó.

“Si bien yo desconfío de los laboratorios, también tenemos el derecho a desconfiar de que el Gobierno no ha hecho bien las cosas. No estoy haciendo ninguna denuncia. Circulan un montón de rumores, entre ellos, este que digo, pero no me hago cargo porque no tengo ninguna prueba”, finalizó.

No tardó en llegar la respuesta. La dio el presidente Alberto Fernández, quien ayer en el estadio Ciudad de La Plata le dijo: “Escuché a algunos diciendo que detrás de las vacunas hay un acto de corrupción. Corrupción fue dejar vencer millones de dosis de vacunas, y no lo escuché a (Alfredo) Cornejo quejándose”.

Luego de tomar un poco de aire siguió envalentonado y remató: “Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente. Venga todas las veces que usted quiera”.

Explicaciones de Ginés

Al referirse a la situación con la multinacional Pfizer, González García remarcó ayer que desde el Gobierno nacional se los estimuló, se los protegió, se les prestó el Hospital Militar central para los ensayos y que luego “pidieron algunas condiciones que no estaban dadas en la legislación”.

“Hicimos la ley, se firmó y Pfizer dice que no fue suficiente. Nos sentimos bastante molestos con esa actitud”, agregó el funcionario y manifestó su expectativa de que la compañía revea esa postura.

Al respecto recordó que Argentina tiene tres contratos firmados: con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con COVAX y con el Fondo Soberano de la Federación Rusa.

En relación al pedido de juicio político formulado en su contra por el diputado Cano por presunto “mal desempeño” de sus funciones durante la pandemia de coronavirus, González García consideró que esa iniciativa “tiene que ver con una necesidad política que tiene una oposición que dice barbaridades”.

Además afirmó en la ciudad de Córdoba que la campaña de vacunación contra el coronavirus va a comenzar “antes de fin de año”, y en ese sentido destacó que está todo preparado para una aplicación “masiva e inédita”.

El funcionario nacional afirmó, en conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que el inicio de la campaña será “antes de fin de año, sin ninguna duda”.

Con respecto a la efectividad de la vacuna rusa Sputnik-V para los mayores de 60 años, González García afirmo que “ya se terminó la prueba” con esa franja etaria y que “se está esperando que lo apruebe el Ministerio de Rusia”, por lo tanto instó en “no generar desconfianza en la gente” con las informaciones que sostienen que esos medicamentos no son aptos.