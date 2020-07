Una carrera de karting con más de cien personas, eje de otra polémica en el interior

Fiestas privadas, populosos asados, furtivos encuentros sexuales y, ahora, una carrera de karting con más de un centenar de personas. La violación de la cuarentena en el interior bonaerense sigue sumando capítulos y preocupa a los jefes comunales que asisten perplejos a nuevos focos de coronavirus, obligándolos en muchos casos a desandar el camino que los había llevado hasta la fase 5.

Esta vez, la controversia se instaló en Tres Lomas, una pequeña ciudad del sudoeste del territorio bonaerense, con apenas 10 mil habitantes. Es que allí, durante el último fin de semana, una casa quinta familiar fue el escenario de una prueba de karting que, según testigos del lugar, habría reunido a unos 44 autos y más de cien espectadores.

Tres Lomas es uno de los municipios que está en fase 5, una instancia en la que se permiten actividades sociales y deportivas pero con un máximo de diez personas. Es decir, la polémica carrera superó diez veces ese número y, además, no contaba con la correspondiente habilitación del Comité de Emergencia local.

Fueron los propios vecinos los que, ante el constante ajetreo de vehículos en torno al predio, hicieron la denuncia. El revuelo escaló de tal manera que incluso generó cortocircuitos entre la Policía del lugar y el intendente.

Es que, según lo publicado por medios locales, el comisario de Tres Lomas, Matías Royg, entendió que en torno a la competición existía un “vacío legal”, por haberse desarrollado dentro de una propiedad privada. “Hay veces que se puede hacer hasta determinado punto y otras veces no, yo no voy a hacer un procedimiento que roce lo ilegal porque no estaba contemplado específicamente”, dijo, y hasta amagó con dejar su puesto: “Sino, es muy simple, solamente me lo tienen que decir y doy un paso al costado para que venga otro que esté más capacitado o crea que puede manejar todo a la perfección”.

Esas palabras encontraron un eco inmediato en el jefe comunal Norberto Álvarez: “No es cierto que no existe legislación”, disparó, para luego recordar que hay decretos nacionales, provinciales y municipales que prohíben las actividades deportivas, y que la Policía debió actuar en consecuencia, realizando la denuncia penal que finalmente radicó el municipio.

Afortunadamente, hasta ayer la imprudencia en Tres Lomas no había derivado en casos positivos de COVID-19 como ocurrió, por caso, en Hipólito Yrigoyen, donde una “previa” adolescente desató un brote y el pueblo debió retroceder de la fase 5 a la 3. O los resonantes episodios de Dolores y Benito Juárez, en los que, al parecer, la llegada del virus estuvo atada a encuentros sexuales “clandestinos”.

Como ellos, aunque por diferentes motivos, Castelli, Suipacha, Balcarce, Punta Indio, Roque Pérez y Bolívar han sido otros de los distritos bonaerenses que -ante la aparición de contagios- en los últimos días se vieron obligados a pasar de la fase 5 a la 3 o 4.

BODAS EN CUARENTENA

Mientras, los municipios que estén en fase 5 podrán volver a celebrar bodas. Así lo autorizó ayer la resolución 2020-454 del gobierno bonaerense, que restablece la atención presencial en delegaciones del Registro de las Personas, habilitando la totalidad de los trámites, entre ellos casamientos y uniones convivenciales. En tanto que en las comunas que estén en fase 4 se podrán realizar trámites de inscripción de nacimientos, defunciones, certificados y DNI; para las fases 1, 2 y 3 solo se permitirán nacimientos y defunciones.

En todos los casos se deberá solicitar turno previo en www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas.