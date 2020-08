Otras 137 muertes en el país por la pandemia de coronavirus

Otras 137 personas murieron y 5.352 fueron diagnosticadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 6.985 los fallecidos y 342.154 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Un 71,91% de los últimos infectados corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, según informó anoche el ministerio de Salud de la Nación.

En este contexto, la cartera sanitaria detalló que son 1.922 los internados en unidades de terapia intensiva, lo que equivale a un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 64,2% en el Área Metropolitana Buenos de Aires, y del 56,5% a nivel nacional.

En tanto en la Plata, las cifras de afectados por el nuevo coronavirus permanecieron ayer invariables con respecto a la jornada anterior debido a una situación insólita. Hasta el cierre de esta edición la sala del Ministerio de Salud bonaerense que lleva la estadística del avance del COVID a nivel provincial y de la cual se nutre la Municipalidad de La Plata para armar sus reportes seguía sin actualizar su datos desde el sábado a las 19:29.

A NIVEL NACIONAL

En su reporte vespertino, las autoridades sanitarias nacionales informaron ayer que murieron 38 personas y brindaron los datos de sexo y jurisdicción de otras 99 víctimas que habían sido precisados a la mañana.

Como informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte vespertino, ayer fallecieron 92 hombres (67 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Mendoza; 4 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de Corrientes; 1 en la provincia de Tierra del Fuego; 9 en la provincia de La Rioja y 1 en la provincia de Salta) y 45 mujeres (37 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de La Rioja y 2 en la provincia de Mendoza).

Con respecto a las detecciones, del total de casos confirmados hasta el momento en el país, 1.179 (0,3%) son importados, 84.223 (24,6%) corresponden a contactos estrechos de casos confirmados, 209.236 (61,2%) ocurrieron por circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación.

Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.829 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.020; en Chaco, 27; Chubut, 24; en Córdoba, 233; en Corrientes, 5; Entre Ríos, 126; en Formosa, 2; en Jujuy, 185; en La Pampa, 4; en La Rioja, 34; en Mendoza, 140; en Neuquén, 108; en Río Negro, 119; en Salta, 97; en San Juan, 19; en San Luis, 2; en Santa Cruz, 41; en Santa Fe, 208; en Santiago del Estero, 28; Tierra del Fuego, 28; y en Tucumán 77.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 212.736 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 84.925; Catamarca, 63; Chaco, 4.861; Chubut, 537; Córdoba, 5.906; Corrientes, 252; Entre Ríos, 2.258; Formosa, 82; Jujuy, 6.271; La Pampa, 195; La Rioja, 1.040; Mendoza, 4.637; Misiones, 56; Neuquén, 2.278; Río Negro, 4.703; Salta, 1.837; San Juan, 58; San Luis, 43; Santa Cruz, 1.334; Santa Fe, 4.817.; Santiago del Estero, 517; Tierra del Fuego, 1.698; y Tucumán, 1.053.

EN LA REGIÓN

Como se dijo ya, ayer por primera vez desde que comenzó la pandemia del coronavirus no hubo datos hasta anoche de cuántos contagios y muertos se registraron durante la jornada en la Ciudad. Y es que la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no actualizó durante todo la jornada los números, y desde la Municipalidad de La Plata, que se nutren del sistema bonaerense, no supieron explicar qué sucedió. De esta manera, oficialmente nuestra ciudad continuaba registrando ayer 1.803 contagios activos, 5435 casos recuperados y 118 fallecidos.

Por su parte, la Municipalidad de Berisso registró ayer 21 nuevos contagios, incorporó 73 casos sospechosos, descartó 18 sospechas de COVID y reconoció el alta médica de 45 pacientes. De esta manera el distrito acumula 1.062 casos confirmados, 300 de los cuales permanecen activos, 731 se recuperaron y 31 fallecieron.

Como detalla el parte oficial del Municipio, los nuevos contagios detectados ayer corresponden a 13 hombres y 8 mujeres. De ellos, cuatro hombres (de 18, 38, 45 y 54 años,) una mujer de 45 y una niña de 9 años se encuentran internados en el Hospital Larraín.

Ensenada, por su lado, reportó ayer haber detectados 6 nuevos casos de COVID: tres mujeres de 18, 43 y 58 años, y tres hombres de 24, 35 y 73 años de edad.

Ayer el Municipio de Ensenada sumó a su vez 15 casos sospechosos y descartó 30 sospecha, por lo que suman ya 148 casos activos, 392 recuperados, 11 fallecidos y 197 en proceso de investigación para determinar si se trata de COVID-19 u otra enfermedad.