Larreta optó por el silencio y el ministro de Salud porteño respondió las críticas de Alberto

"El mundo padece una pandemia que arrastra vidas. Los adultos hoy se enferman con COVID en la Ciudad (de Buenos Aires) y vienen a atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no tienen lugar donde atenderse. Sepan que ellos son merecedores de toda nuestra atención". La frase la pronunció el presidente Alberto Fernández y marcó el fin de la paz política entre el Gobierno nacional, provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires que había dado lugar la pandemia.

Acostumbrado a que las críticas vinieran desde Provincia, esta vez el jefe de Gobierno proteño, Horacio Rodríguez Larreta, debió escuchar que el fuego vino del mismo que días atrás lo había llamado "amigo".

Lejos de quererse subirse a la disputa, Larreta se mantuvo en silencio durante toda la jornada de ayer y quien salió a responder la crítica fue el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien negó categóricamente los dichos del jefe de Estado.

"En la Ciudad garantizamos la atención y priorizamos a las personas que tienen cobertura sólo pública", dijo Quirós.

Consultado sobre si era cierto que los adultos mayores no tienen lugar donde atenderse en el sistema sanitario porteño, Quirós no dejó dudas: "Desde ya que no". Y agregó: "el hecho de que los pacientes se atiendan a un lado o al otro de la General Paz es habitual. Es más frecuente la gente que va de Provincia a Ciudad a atenderse, pero sucede todo el tiempo. Tenemos una cantidad de ciudadanos bonaerenses internados tanto en el sector privado como en el público".

"El PAMI hizo acuerdo con clínicas del Conurbano bonaerense y atiende gente allí, pero es parte de la autonomía del PAMI hacerlo". "Casi un tercio de los afiliados de PAMI de Ciudad de Buenos Aires se atiende en el sistema público de salud porteño. Y los dos tercios restantes son atendidos en el sector privado, en clínicas y sanatorios ubicados tanto en la Ciudad como en el Conurbano. Es una situación habitual en la atención del PAMI dentro de su autonomía", indicaron desde la cartera sanitaria porteña.

Asimismo, Quirós negó que los hospitales porteños estén saturados. "Publicamos todos los días la ocupación de camas, tenemos 53% de camas ocupadas para atención general de COVID, 62% de camas de terapia intensiva ocupadas y 54% de hoteles para pacientes leves".

"En la Ciudad le garantizamos la atención a las personas y priorizamos a aquellas que tienen cobertura sólo pública, pero desde ya que el hospital es libre y gratuito para todos", completó.