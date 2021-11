Argentina critica a Ortega en la OEA, pero no lo condena

Días después de las polémicas elecciones en Nicaragua, que fueron cuestionadas por numerosos países, entre ellos EE UU, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, el gobierno de Alberto Fernández elevó ayer el tono de las críticas contra el régimen de Daniel Ortega, en el marco de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El sandinista logró la reelección, acompañado en la fórmula por su esposa Rosario murillo, hasta 2027 con sus principales opositores detenidos o en el exilio.

Cafiero expuso de manera virtual en la reunión de la OEA y fue un poco más severo que lo que había mostrado el comunicado conocido en la medianoche del lunes, cuando la Cancillería manifestó su “preocupación” por la detención de opositores, pero al mismo tiempo defendió su política de “no injerencia en asuntos internos de otros países” como argumento para no condenar las elecciones que ganó Ortega por más del 75 por ciento de los votos.

“Es claro que el respeto a la no intervención acompañada por el diálogo entre nuestros gobiernos no puede ignorar la violación de los derechos humanos, en particular de los derechos políticos, en un contexto de elecciones, donde las proscripciones y los presos políticos no tienen lugar”, expresó Cafiero durante su intervención, de unos diez minutos. Sin nombrar a Nicaragua, pero en clara referencia a la controvertida elección, Cafiero agregó que “no podemos pasar por alto el imperativo de preservar las instituciones democráticas” en el continente.

Más temprano, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había dicho que la Argentina llevaría a la OEA la postura de “acompañar y cooperar” para que el pueblo de Nicaragua “pueda salir” de la situación que está viviendo.

“Argentina cuestiona el desenlace del proceso electoral en Nicaragua porque entiende que no hay democracia limpia con presos políticos y con proscripción”, dijo Cerruti.

Agregó que el país “denuncia la violación de los derechos humanos en Nicaragua”, como lo ha hecho acompañando los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

CONTRA GUAIDÓ

En tanto, Argentina encabezó ayer junto a México un grupo de países que objetó la presencia de la representación del líder opositor venezolano Juan Guaidó en la Asamblea de la OEA y señaló que el Gobierno de Nicolás Maduro anunció su decisión de abandonar ese organismo en 2017.

Durante la verificación de credenciales de la Asamblea General, que empezó el miércoles y culminará hoy viernes con Guatemala como sede virtual, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, indicó que la inclusión de la representación actual de Venezuela sienta “un precedente muy grave” y exigió que se “incluya un pie de página en todas las resoluciones” en el que se informe al respecto.

De la misma manera se pronunció el representante permanente de Bolivia en la OEA, Héctor Enrique Arce Zaconeta, quien enfatizó que su país “no acepta las credenciales de Venezuela de igual forma como México”.

Al discurso de México y Bolivia sobre la representación de Venezuela se sumaron los representantes de Nicaragua, Argentina, Dominica, Antigua y Barbuda, Belice y Trinidad y Tobago.

El presidente de la 51 Asamblea General de la OEA y canciller de Guatemala, Pedro Brolo, indicó que se tomó nota al respecto del pedido de dichos países. La OEA reconoce desde 2019 como representante de Venezuela a

la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) dirigida por el líder opositor Juan Guaidó, después de que el régimen de Nicolás Maduro oficializara su salida del ente en 2017. (EFE)