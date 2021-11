Risas y emociones entre votos y disfraces

Durante la jornada electoral de ayer, se vivieron distintas situaciones que viajaron desde la profunda emoción hasta la risa hilarante. Uno de los momentos más emotivos se vivieron en la ciudad de Junín, donde votó el senador nacional por Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, quien a principios de este año contó que padece ELA, una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida del control muscular. Bullrich viajó más de 280 kilómetros para cumplir con el deber cívico, donde votó en la Escuela N° 14, en la que se vivió un momento de emoción desbordante ante la lluvia de aplausos que recibió por participar de las elecciones legislativas después de su enfermedad. Fue tanta la emoción vivida, que en el momento en que con gran dificultad llegó a colocar el sobre en la urna, todos los presentes, tanto del oficialismo como de la oposición, alzaron sus manos y aplaudieron reconociendo el esfuerzo del senador, quien no pudo contener las lágrimas, y con la máquina que utiliza para hablar, señaló que “no ir a votar es rendirse, no nos rindamos”. Luego, ya en viaje de regreso a la capital federal, escribió en su cuenta de Twitter que “elegir a quienes nos gobiernan es un privilegio al que no pienso renunciar”.

¿Quién es?

Pero así como hubo lugar para la emoción también lo hubo para la sorpresa, como cuando un hombre vestido con un traje de color gris y una cabeza de chancho blanca que escondía la suya, se mostró en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el momento en que llegaba a votar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “El Chancho Blanco es un candidato que participa en estas elecciones, venimos trabajando muy duro y esperamos que se den los resultados. Somos del partido Civilización y estamos a favor de la cultura de Sarmiento”, dijo el hombre y soltó unos pasos de baile antes las cámaras de TV. El falso candidato también lanzó consignas como “queremos un país en el que se pueda comprar dólares, que la gente pueda salir libremente e ir a Miami”.

Luego, al hombre también se lo pudo ver en la Biblioteca Nacional cuando votó la primera candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en el distrito, María Eugenia Vidal. En esa oportunidad, dijo que “no puedo hablar mucho por la veda, ustedes entenderán”, y prometió recorrer varias escuelas durante la jornada, lo que cumplió, ya que un rato después llegó a la escuela número 16 Wenceslao Posse, donde votaba Mauricio Macri, y allí hasta se tomó una selfie con el ex presidente.

Más disfraces

Pero los disfraces no quedaron allí. Dos personas disfrazadas como los guardias de la popular serie “El Juego del Calamar”, atrajeron también la atención de votantes y transeúntes en las afueras del Colegio Mater Admirabilis, donde votaba el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Y cuando agentes de la Policía les pidieron que se identificaran, las dos personas, vestidas con atuendo rojo y su cara cubierta con un paño negro y una figura geométrica, aseguraron ser actores contratados por un canal de televisión, para luego ironizar ante cada pregunta que la prensa apostada en el lugar les hacía, mientras disfrutaban muy risueños de ese minuto de fama que habían pergeñado.

VOCERA y selfies

En ese mismo colegio, la que se lució fue la hija del primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro, quien dio la nota de color cuando acompañó a su padre a votar . “La señorita quiere preguntar”, le dijo la pequeña a su padre cuando lo vio rodeado de un grupo de periodistas munidos de micrófonos y grabadores y divisó a una cronista de televisión casi en cuclillas y fuera de la vista del candidato.

La sorpresa, en tanto, se vivió en una mesa del Colegio Champagnat de Recoleta, donde el cuarto candidato en la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, se mostró encantado con su tarea como fiscal, pero sobre todo con las selfies que le pidieron sus compañeros de mesa.

“Debo confesar que la relación con todos los fiscales ha sido cordial. No es habitual que un candidato de los más notorios esté fiscalizando, así que me he sacado selfies con los propios y con los adversarios”, explicó, aunque aclaró que al mediodía dejaría su puesto (le enviaban un reemplazo) para ir a monitorear el desempeño de su lista en todo el país.

BEBE

También hubo, durante la jornada, preguntas que estuvieron lejos de la política, como cuando el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez se pararon frente a un micrófono para atender a los periodistas tras votar en la sede de la Universidad Católica Argentina en el barrio porteño de Puerto Madero. Porque entre las preguntas de rutina sobre sus actividades durante la jornada electoral y su pedido para que los argentinos “se expresen en las urnas” y que “lo hagan con toda su fuerza y su convicción”, se coló una sobre el embarazo de la primera dama. “Eso es un temazo, no lo hemos resuelto. Fabiola está muy bien, con su panza creciendo”, respondió Fernández ante la consulta sobre el nombre que tendrá el bebé que esperan mientras la pareja se miraba y se reía, antes de despedirse.