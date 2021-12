Se viene encuentro vecinal en barrio platense por el sueño de "una plaza para los chicos"

Distintas organizaciones vecinales de la localidad de Villa Elvira se convocarán este sábado en 1 y 72 para charlar sobre la creación de una plaza para la localidad. En ese sentido, aseguraron que han presentado un pedido en la Municipalidad para avanzar con esta iniciativa destinada a "los más chiquitos y los abuelos" debido a que la localidad carece de espacios verdes "a diferencia de lo que ocurre en el Casco Fundacional".

Desde la organización Vida Árbol invitaron a la comunidad a sumarse al encuentro que se realizará a las 16 hs. Asimismo se confirmó la presencia de la Asamblea de Vecinos Inundados Autoconvocados de Villa Elvira.

"Vamos a realizar un encuentro vecinal para visibilizar el problema de la falta de espacios verdes. Vamos a plantar árboles y arbustos. Pero nos falta infraestructura para la placita. Deberíamos tener alguna entrevista con los funcionarios. Se realizó el pedido antes de las elecciones a Espacios Públicos pero hasta ahora todo parece estancado", aseguró Oscar Álvarez, integrante de Vida Árbol.

"Nosotros en Villa Elivra, como otros sectores de la Ciudad, no tenemos espacios públicos. En el Casco Fundacional hay una plaza cada seis cuadras, pero en la periferia no se planificó esa trama urbana. Se loteó y no se dejaron espacios verdes. Se pierde la calidad de vida y no hay posibilidad de que los chicos salgan a jugar, a socializar, o que la gente grande tenga un lugar", añadió respecto de la problemática.

"Lo importante de este encuentro vecinal es ver qué podemos aportar. A la vez necesitamos bancos, canilla, juegos infantiles", dijo. La idea de los vecinos es que la plaza esté ubicada "en donde está la terminal del ferrocarril aquí en 1 y 72".

Por su parte, Rubén Purdie, integrante de la Asamblea de Inundados de Villa Elvira sostuvo que "la parte de la estación del trencito en 1 y 72, hay una parte que se está trabajando como placita, parquizando, pegada a la estación de tren".

Según afirmó, "una plaza aquí es imprescindible porque Villa Elvira tiene muy pocos espacios públicos y como vecinos lo que buscamos son más espacios de esparcimiento para todos".