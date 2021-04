"Le partieron una pala en la cabeza y no soltaba", el relato de testigos del ataque del dogo

"Le descargaron un matafuegos entero, le pegaron con una pala y se la partieron en la cabeza y el perro no soltaba, seguía mordiendo. Evidentemente es un perro feroz, entrenado y alguien debe hacerse cargo antes de que agarre a una chico o a cualquier otra personas", dijo Eugenia a ELDIA.COM, entre otros testimonios sobre la extrema preocupación que, como este diario informó, generan los ataques de un enorme perro Dogo en el barrio de 27 y 465, en City Bell.

Eugenia es la dueña de la mascota que esta mañana el dogo atacó y dejó moribundo, según señalaron y contó el miedo que desde hace tiempo tiene el barrio por la presencia de ese animal cuyos dueños viven en la zona.

"Una vez atacó a nuestro perro adentro de nuestra casa. Le fracturó la mandíbula pero no lo mató y ahora lo atacó otra vez. Hicimos lo posible por separarlo, hasta le rompieron una pala en la cabeza pero no lo soltaba", señaló la vecina.

"Es un perro muy peligroso, muy entrenado. No sabemos quien está a cargo del perro. Se escapa y sale a matar. Una vecina me dijo que estuvo 20 minutos en la calle", agregó.

Respecto de los dueños del perro, que viven en esa zona, otros testimonios dieron cuenta que "la gente de la casa sabe que el perro es peligroso y que ha matado a otros animales. Acá hay muchos chicos en bici, en la plaza, es un peligro".

"PERRO CONTRA PERRO NO HAY DELITO"

Sebastián, por su parte contó que cuando fue a la policía le dijeron que "si la pelea fue perro contra perro, no hay delito" y que le dijeron que no podían hacer nada.

"Lo que quieren decir es que hay que esperar una tragedia. En la comisaría me dijeron que no había ilícito porque es perro contra perro. Me dijeron que llamara a Zoonosis de la Municipalidad y llamé pero ni me atendieron".

"La policía no sabe como actuar, no dicen nada. Lo cierto es que hay que esperar que ataque a un chico o cualquier otra persona para que intervengan", insistieron.

En las últimas horas, el animal de la raza Dogo, de color blanco y que pertenece a una de las llamadas "de riesgo o peligrosas", virtualmente destrozó a otro can ante los gritos desesperados de su dueña. "No lo podían contener, vino la policía pero nadie se animaba a frenarlo porque de un mordisco te puede arrancar una mano", dijo a ELDIA.COM una vecina que presenció el hecho.

Los frentistas dicen que no es la primera vez que esto ocurre y que "todo el barrio tiene miedo porque el dueño deja salir al perro como si nada, no lo controla y acá hay muchos chicos a los que si llega a atacar no se sabe lo que puede pasar". En ese marco han pedido a la policía y al municipio "que tome medidas, que no esperen a que el perro mate o mutile a una criatura como ya ocurrido en otros lugares con este tipo de animales".