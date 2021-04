La Justicia por ahora le dice no a la vuelta de las clases presenciales en aulas de CABA

Por decisión de la magistrada Romina Tesone se rechazó un amparo para volver a las clases presenciales en Buenos Aires. La jueza rechazó in límine la cautelar de un grupo de madres y padres a través de la Defensoría Oficial y Asesoría Tutelar para que haya clases presenciales y se declare la inconstitucionalidad del DNU 241/2021 firmado por el presidente.

El concepto de rechazo in límine de una demanda significa que el reclamo no reviste fundabilidad o carece de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional. La ley procesal contempla el rechazo in límine de las demandas que no se ajustan a las reglas formales que el propio ordenamiento adjetivo prescribe, según Clarín.

Por ahora y a pesar de las intenciones del gobierno de la ciudad las clases serán virtuales hasta los primeros días de mayo.

La presentación había sido patrocinada por la defensora oficial María Lorenz González Castro Feijóo y la asesora tutelar Norma Beatriz Sas, en la justicia en lo contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires en la que pidieron una medida cautelar en la que “se declare la suspensión de los efectos del DNU 241/2021. Pero la resolución judicial no accedió a sus requerimientos.

Si bien no se pudo conocer el fallo completo con los considerandos que tomó la magistrada, se conocieron las decisiones adoptadas por Tesone. “Rechazar in límine el amparo incoado con relación a la pretensión consistente en que ordene al Gobierno local defender la Autonomía de la Ciudad”, detalló en el primer punto de su decisión.

EN LAS AULAS

Luego de que los padres salieran a las calles a protestar frente al Ministerio de Educación contra el decreto presidencial que ordenó el cierre de establecimientos educativos, un nutrido grupo de alumnos secundarios porteños de escuelas técnicas y de comercio asistió a las aulas con normalidad.

“Luego de un 2020 que tuvo consecuencias negativas en las chicas y los chicos, sostener la educación presencial es nuestra mayor prioridad. Por eso, algunas escuelas de la Ciudad están abiertas los sábados para acompañar a quienes necesitan reforzar contenidos de cara a este año”, sostuvo Rodríguez Larreta.