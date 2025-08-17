Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno: listas confirmados del PJ y LLA en Provincia, definen nombres en resto de las listas
Mientras se acerca el cierre de listas para las elecciones 2025, a realizarse el próximo 7 de septiembre, los partidos políticos buscan sumar figuras populares a sus listas. En este contexto, los anuncios más llamativos provienen de diferentes ámbitos, desde la televisión hasta el deporte, pasando por el mundo del entretenimiento y suman famosos a las urnas.
Uno de los anuncios más sorprendentes fue el de Virginia Gallardo, quien se sumaría a La Libertad Avanza en Corrientes. La actriz y panelista de Mujeres argentinas (Eltrece) ha mostrado su apoyo a las ideas del presidente Javier Milei y su figura sería parte de las listas de este espacio.
Según Lisandro Almirón, referente del partido, la actriz es "una persona que viene militando las ideas de Milei" y su inclusión dependerá de varios factores. Gallardo, quien ha tomado clases de economía con el mandatario, aún no ha hecho declaraciones formales, pero compartió en sus redes sociales una foto de la Virgen de Itatí, haciendo eco de su espiritualidad.
Otro nombre mediático es el de Karen Reichardt, ex chica Playboy y actual conductora de la TV Pública, quién será candidata a diputada nacional por Buenos Aires en la lista encabezada por José Luis Espert. Conocida por su paso por Brigada Cola y Peor es nada, se ha mostrado cercana a las propuestas del liberalismo y se ha manifestado en redes sociales apoyando los avances en la lucha contra la pobreza del gobierno actual.
Desde el mundo del fútbol, Claudio "el Turco" García también anunció su candidatura a diputado por la ciudad de Buenos Aires, representando al partido Integrar. El exfutbolista, conocido por su paso por Racing y Vélez, busca llevar su experiencia y liderazgo al Congreso. En su presentación, García expresó su deseo de dar vuelta "el partido" en la política porteña.
En la misma línea de postulaciones llamativas, Jorge Porcel Junior, se presentó como tercer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Plural, el partido de Marcelo Peretta. Aunque más conocido por ser el hijo del famoso comediante Jorge Porcel, ha logrado visibilidad por su incursión en las artes plásticas y sus declaraciones sobre su búsqueda de trabajo en 2014.
La aparición de Laura Soldano, campeona nacional de Bikini Fitness, también llama la atención. Soldano, quien fue un éxito en competencias internacionales, se sumará a La Libertad Avanza en Córdoba, donde ocupará el segundo lugar en la lista de candidatos a diputada nacional. Su perfil de outsider, respaldado por una historia de superación personal y militancia, ha sido clave en su incorporación al espacio liderado por Milei.
Además de estos nombres, la tendencia de incluir figuras no tradicionales en la política sigue en auge. El exfutbolista Carlos "El Loco" Enríquez se presentará como concejal en Lanús por Somos Buenos Aires, mientras que la periodista Evelyn Von Brocke y el abogado Mauricio D'Alessandro también intentarán un lugar en el ámbito legislativo en sus respectivos distritos.
