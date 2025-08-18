Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas

En la Región se activó el alerta amarillo por lluvias fuertes. Advierten que un fenómeno adelantaría la llegada de la tormenta de Santa Rosa para esos días

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas
18 de Agosto de 2025 | 06:54

Escuchar esta nota

Arranca la semana este lunes 18 de agosto de 2025 con un alerta amarilla que por el tiempo en La Plata que activó la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna. Además se vienen días en los que habrá que estar atentos frente a la llegada de un fenómeno de ciclogénesis que, según aseguran los expertos, adelantaría la llegada de la tormenta de Santa Rosa para esos días.

El organismo local adelantó ayer que se desarrolla "un sistema de baja presión provocará tormentas y lluvias, algunas fuertes” para el martes 19 en nuestra ciudad. “Por ese motivo, elevamos a Amarillo el Nivel de Atención de Riesgo (NAR). Se esperan acumulados de 50 a 80 mm, pudiendo ser localmente superiores”, cerraron. Este anuncio se da en medio de que en gran parte del AMBA ya se registraron algunas precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por su parte, pronostica para hoy neblinas matutinas y lluvias aisladas desde la tarde. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 16 grados, mientras que se esperan vientos de hasta 50 kilómetros por hora hacia la noche.

Llegan las tormentas a La Plata

Como se dijo, para mañana se anuncian tormentas durante toda la jornada aunque serían fuertes antes del mediodía, según el informe del SMN. El termómetro oscilará entre los 12 y los 15 grados, y las ráfagas alcanzarían los 59 kilómetros por hora.

Ya para el miércoles el organismo nacional pronostica lluvias aisladas, y por la noche asegura que estará ventoso. La mínima estimada es de 12 grados y la máxima de 17 grados. En tanto que desde el jueves el clima comenzará a mejorar.

El fenómeno de ciclogénesis

Según un informe del sitio especializado Meteored, un potente fenómeno de ciclogénesis se desarrollará a comienzos de esta semana sobre la franja central de Argentina, que incluye al AMBA y la Región, en lo que podría convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes del invierno. El pico de intensidad se espera entre mañana y las primeras horas del miércoles 20, con chaparrones que podrían adelantar la tradicional “tormenta de Santa Rosa”.

Se esperan acumulados de entre 50 y 100 milímetros en las zonas más afectadas. Este volumen es comparable e incluso superior a lo que normalmente llueve en toda la región durante el mes de agosto (entre 30 y 70 mm), lo que significa que en solo 48 horas podría caer la lluvia de todo un mes.

Los dos principales modelos meteorológicos del mundo, el europeo (ECMWF) y el estadounidense (GFS), coinciden en la magnitud del evento, pero presentan sutiles diferencias sobre las zonas que recibirán las mayores precipitaciones. El modelo europeo (ECMWF) proyecta los mayores acumulados (70 a 90 mm) sobre el sur del Litoral del país, afectando principalmente a Santa Fe y Entre Ríos. Para el AMBA, nuestra región y el norte bonaerense, estima unos 40 a 50 mm.

Por su parte, el Modelo Estadounidense (GFS) prevé las lluvias más intensas (80 a 100 mm) sobre el interior de la provincia de Buenos Aires, en ciudades como Pergamino, Junín y Luján, mientras para el AMBA, pronostica unos 70 mm. Estas diferencias, aunque parezcan menores, podrían modificar la intensidad final del viento y el comportamiento del Río de la Plata, generando crecidas o bajantes.

La Tormenta de Santa Rosa

La “tormenta de Santa Rosa” es una de las creencias populares más arraigadas en Argentina y la región. La tradición indica que alrededor del 30 de agosto, fecha en que se conmemora a Santa Rosa de Lima, patrona de América, se produce una tormenta de gran intensidad.

Aunque no tiene una validez científica estricta, la leyenda coincide con un fenómeno meteorológico real: a fines de agosto comienzan a llegar las primeras masas de aire cálido y húmedo desde el norte del continente, que al chocar con los últimos frentes fríos del invierno, generan las condiciones ideales para la formación de tormentas fuertes, con abundante caída de agua y actividad eléctrica. Se esperan acumulados de entre 50 y 100 mm en las zonas más afectadas

 

 

