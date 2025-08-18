Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |DETECTAN CARACTERÍSTICAS COMUNES EN LOS PRIMEROS CASOS DEL PAÍS

La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido

La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido

Archivo

18 de Agosto de 2025 | 03:06
Edición impresa

La expansión de una variante recombinante del Covid-19 volvió a encender las alarmas sanitarias en el mundo. Se trata de la XFG, apodada “Frankenstein” por su origen híbrido dentro del linaje de Ómicron. De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de las muestras analizadas a nivel internacional ya corresponden a esta versión del virus, lo que la convierte en la cepa predominante en varias regiones.

En Argentina, la detección de los primeros casos se confirmó recientemente en Córdoba. Si bien no se publicaron aún análisis genómicos que permitan dimensionar su alcance, el Ministerio de Salud nacional difundió información adicional sobre los episodios iniciales registrados. En total fueron tres, todos con cuadros leves o con recuperación favorable, aunque con un dato que preocupa: ninguno de los pacientes había recibido refuerzos de vacunación en el último año.

Dos de los contagios se produjeron en profesionales de la salud en el hospital Rawson, en el marco de la vigilancia centinela que llevan adelante las Unidades de Monitoreo Ambulatorio. Las muestras se derivaron al Laboratorio Central de Córdoba y luego al Instituto Malbrán, donde se confirmó el linaje XFG. Ambos trabajadores evolucionaron sin complicaciones, aunque la particularidad de no contar con inoculación reciente vuelve a poner en foco la baja cobertura de refuerzos en la población.

El tercer caso se dio en una clínica privada de la misma ciudad. El paciente, internado por un accidente cerebrovascular, presentó fiebre durante su estadía y se presume que el contagio ocurrió dentro del establecimiento. También en este caso, la persona no había recibido refuerzo contra Covid-19 en los últimos doce meses, aunque sí contaba con esquemas previos de inmunización. Tras algunos días de vigilancia médica, logró recuperarse sin mayores consecuencias.

Más allá de que las tres situaciones clínicas evolucionaron de manera positiva, los especialistas advierten sobre la vulnerabilidad que supone la falta de anticuerpos actualizados. Los datos oficiales de la base nacional de inmunizaciones confirman una tendencia descendente: en lo que va de 2025, menos del 1% de la población recibió una dosis, mientras que en 2024 apenas un 3,8% se aplicó un refuerzo. Se trata de cifras muy inferiores a las necesarias para sostener un nivel adecuado de protección comunitaria.

En cuanto a la oferta de vacunas, el Ministerio de Salud mantiene disponible de forma gratuita las dosis de ARN mensajero, en tanto que la vacuna desarrollada en Argentina, ARVAC, puede adquirirse en farmacias. Sin embargo, la baja demanda persiste, lo que genera preocupación en el escenario de la llegada de una variante con capacidad de transmisión más elevada.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 18 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad

Aunque la presencia de XFG en el país aún parece acotada, los especialistas insisten en que la situación requiere atención y prevención. Con una circulación global en aumento y un contexto local de escasa vacunación de refuerzo, el margen de protección frente al coronavirus vuelve a ponerse en debate. La experiencia reciente demuestra que el virus sigue encontrando resquicios para propagarse, y que la inmunización continúa siendo la herramienta más efectiva para mitigar sus efectos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
Últimas noticias de Información General

“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país

Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad

Mar del Plata será sede esta semana del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada

El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
La Ciudad
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
Los “peques” festejaron a lo grande en Plaza Moreno
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Deportes
VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
VIDEO. “No nos alcanza con 45 minutos buenos”
Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Al Ruso lo preservaron en el complemento
Espectáculos
“La vida de Chuck”: el hombre contiene multitudes
Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”
Priscilla Presley, al horno: la demandan por más de 50 millones
Se celebra el Día del Canto Coral local
El cine argentino, premiado en el prestigioso Festival de Locarno
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla