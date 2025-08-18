Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44
Ahora, Ángel de Brito cambió de rol y, por un momento, se sentó como panelista en el programa de Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.
Pero, la buena onda duró poco y nada. Apenas arrancó LAM, los conductores protagonizaron un fuerte y filoso cruce.
Todo comenzó cuando Ángel le recordó a Yanina: “Yo vi en tu programa que hiciste el enigmático de Tuli Acosta y yo te lo remé, que me importa Tuli Acosta”. Sin perder el ritmo, ella le retrucó: “Diez años paneleándote, que un día me paneleé”.
Entonces, en medio de la tensión, el panelista Pepe Ochoa tiró una frase motivacional: “La vida es hoy mi amor”. Sin embargo, la intervención terminó prendiendo la mecha: “Pero vos que le chupas las medias a él, pelotud...*”, lanzó exaltada la esposa de Diego Latorre. Allí, Ángel, con ironía, respondió: “Gracias Pepe”.
Había más. La cosa no quedó ahí. Pepe contraatacó con un: “Vieja de mierd..." y Yanina devolvió con: “Gordo put...”.
Por último, el clima estaba tan caldeado que el propio De Brito tuvo que frenar: “No, no, basta, que termina mal. Estos chistes siempre terminan mal”, cerró el conductor.
Moria Casán celebró sus 79 años: la diva le dio la bienvenida a un nuevo año de vida y lo hizo fiel a su estilo
