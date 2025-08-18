Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre

18 de Agosto de 2025 | 08:35

Escuchar esta nota

Ahora, Ángel de Brito cambió de rol y, por un momento, se sentó como panelista en el programa de Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

Pero, la buena onda duró poco y nada. Apenas arrancó LAM, los conductores protagonizaron un fuerte y filoso cruce. 

Todo comenzó cuando Ángel le recordó a Yanina: “Yo vi en tu programa que hiciste el enigmático de Tuli Acosta y yo te lo remé, que me importa Tuli Acosta”. Sin perder el ritmo, ella le retrucó: “Diez años paneleándote, que un día me paneleé”.

Entonces, en medio de la tensión, el panelista Pepe Ochoa tiró una frase motivacional: “La vida es hoy mi amor”. Sin embargo, la intervención terminó prendiendo la mecha: “Pero vos que le chupas las medias a él, pelotud...*”, lanzó exaltada la esposa de Diego Latorre. Allí, Ángel, con ironía, respondió: “Gracias Pepe”.

Había más. La cosa no quedó ahí. Pepe contraatacó con un: “Vieja de mierd..." y Yanina devolvió con: “Gordo put...”.

Por último, el clima estaba tan caldeado que el propio De Brito tuvo que frenar: “No, no, basta, que termina mal. Estos chistes siempre terminan mal”, cerró el conductor. 

Moria Casán celebró sus 79 años: la diva le dio la bienvenida a un nuevo año de vida y lo hizo fiel a su estilo

Julieta Prandi confesó detalles sobre el temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi

 

